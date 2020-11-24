趁後座少女彎腰充電…他秒襲臀還酸「胸部好小」！色男下場出爐

▲坐在駕駛座的張姓男子竟趁後座少女香香（化名）彎腰致前頭充電時，趁機襲胸又摸臀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

張姓男子一日與好友香香（化名）見面時，竟趁女方從汽車後座傾身往前、要替手機充電之際，從駕駛座伸出狼爪打她屁股，接著又強硬將香香的臉拉靠近自己，趁機襲胸！香香脫困後嚇得急撥電話向友人求救。基隆地院17日審結，依性騷擾防治法判張男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

36歲張男與14歲少女香香為朋友關係，2人2019年7月間相約見面時，原先是張男騎車載香香，但因後來因為遇到下雨，遂改變行程至張男汽車躲雨。沒想到此時，在小客車內坐在駕駛座的張男竟興起色念，趁香香彎腰從後座往前至前座充電時，伸出手打她屁股，接著，又點開手機翻找香香臉書上的照片，放大香香胸部後向她說，「妳胸部很小」，並用手抓住她下巴，強硬將香香的臉靠緊自己的臉。

香香當下嚇得趕緊掙脫，怎料又被張男襲胸，崩潰的她迅速傳訊息向好友求救，同時要求張男載她至附近一便利商店與好友會合。香香下車後，張男即開車離去。香香心情仍無法平復，一見到友人便情緒失控，哭泣完馬上大笑，最後更直接尖叫，精神狀態明顯異常。好友見狀，立即報案請求消防隊到場處理，張男色行因此曝光。

法庭上張男辯稱，他在車上時都沒有理會香香，2人各自滑手機，沒有任何肢體接觸，否認性騷擾犯行，同時也向法官求情稱，他一個月薪資僅2萬7千元，還有2個小孩要養，經濟壓力很大，無法調解。基隆地院勘驗案發時的報案紀錄，以及香香遭性騷擾後的描述說詞，認定張男犯行屬實，審結依成年人故意對少年犯性騷擾罪，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

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