公視男主播遭控性騷擾申訴成立　131字回擊誣陷「我會戰鬥到底」

▲吳國禎臉書PO文澄清。（圖／翻攝自Facebook／吳國禎）

記者黃翊婷／綜合報導

公視台語當家主播吳國禎遭指控對一名年輕女職員性騷擾，女方直到9月才向公司性平會申訴，並獲得「申訴成立」決議。對此，吳國禎23日透過臉書PO文強調，「我清清白白，從來沒有騷擾、傷害過任何人」，卻平白遭人誣陷，後續已委請律師提告。

《CTWANT》報導，公視年輕女職員Amy指控遭吳國禎性騷擾，今年6月某日吳說要帶她去看祕密基地，兩人從5樓辦公室走逃生梯到8樓，由於沿途都沒有監視器，她擔心發生危險，不敢忤逆，結果不僅遭到肢體騷擾，對方還鎖上樓梯門並關燈，「我那時整個人嚇呆了，他竟然還問我怎麼沒叫」，因為不敢回話，只能連滾帶爬，趕緊摸黑逃出。

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▲Amy聲稱是在樓梯間受害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

對於上述指控，吳國禎澄清整件事情都是女員工自行編造的故事，他無辜受到冤枉，雖然女方在9月向公司性平會申訴，也獲得「申訴成立」決議，但他已經提出申覆，並把能證明自己清白的證據提供給性平會的委員，12月將再次召開會議。

接著，吳國禎23日也在臉書PO文公開喊話，強調他已經委請律師，將針對公司內部少數編造故事、惡意中傷、毀壞名譽的員工，提出誣告及妨礙名譽之告訴，也會對偏頗報導的媒體提告，「我清清白白，從來沒有騷擾、傷害過任何人，認識我的朋友，都知道我的為人，遭此誣陷，是嚴重名譽傷害，我會戰鬥到底。」