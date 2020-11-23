「狂操作4台ATM」被急拉角落　人夫哽咽一句！行員尷尬：不好意思

▲原PO換了4台ATM，無奈領不出300元！（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

詐騙猖獗，過去不少案例都是機警的行員給擋下，受害人才能幸運保住老本！不過一名人夫尷尬表示，今（23）日下午領錢時，總共7台ATM，連用了4台都沒百鈔服務，正當他要操作第5台時，忽然有行員湊上前來協助，深怕原PO被詐騙盯上，結果真相超反轉，讓原PO哀號「我也想領一千啊！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享極度羞恥的故事，今日原PO去郵局領錢時，發現連續使用4台ATM，竟都沒有領百鈔的功能，結果準備朝向第5台邁進時，突然有行員冒出來。

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由於詐騙橫行，機警的行員用嚴厲口吻詢問「有什麼需要幫忙嗎？」然而原PO露出有苦難言的表情，下秒行員又開口，「你不回我無法幫助您，你這樣會被騙...」原PO只好小聲回應，「不好意思，我可以找人少一點的地方跟你說嗎...？」

當下，行員趕緊引導原PO到角落邊，再度問話「先生你是遇到什麼麻煩嗎？我們可以找員警協助你，你先把狀況跟我說」，原PO放下心後，一邊哽咽喊話，「我找不到可以領百元的機器，我老婆只給我300元」，頓時氣氛尷尬爆表，行員傻眼之餘，也敬業回應「不好意思，馬上叫（其他）行員補鈔」，才終止這場奇葩鬧劇。

▲網友笑成一片！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，不到一小時就引大批網友歪樓笑虧，「結果那位行員會不會跟著您一起落淚，說他懂」、「以後叫老婆匯1000給你，回家還700」、「要扣5元手續費，所以你只能領200元，95元領不出來」、「跟老婆說一次給10天分，你就可以一次領3000，心情會比較好吧」、「ATM上面會標示是否提供百鈔，或是您直接進去郵局臨櫃令也可 」、「比我多了，我才150，還要借50才能領」。

另有網友好奇詢問，「一天300元，為什麼不給你現金啊？去跟你老婆說：今天很尷尬」，而原PO解釋，「因為剛好今天出門太趕，又載客人到外縣市」，老婆只好把零用錢轉到戶頭裡。