幫詐團賭博網年洗12.4億！黑心男爽住5星酒店　捧現金買藍寶堅尼

▲詐騙集團近年會將轉帳工作外包給專業洗錢公司，並按比例支付手續費。（示意圖／取自免費圖庫）

記者劉昌松／台北報導

王姓男子從2018年起，開立駿家、駿圓公司，利用第三方支付平台，專門幫詐騙集團、賭博網站洗錢，層層轉帳製造斷點，1年內光靠幫這些地下客戶轉帳12.4億元，就賺了2497萬元手續費，去年在台中五星級酒店遭警方拘捕到案時，才剛領了鉅款準備去選購藍寶堅尼超跑，台北地檢署20日依詐欺共犯、洗錢等罪起訴王男等13人。

過去詐騙集團不管是用「猜猜我是誰」、「網購詐騙」等手法騙錢，都需要被害人匯款到實體帳戶，詐團還要另外找車手去提領，近年來犯罪分工細膩，詐團開始把轉帳工作外包給其他不相隸屬的犯罪集團，企圖製造檢警追查金流斷點。

王姓男子就是從2018年10月，到2019年9月間，到綠界科技等第三方支付平台開設虛擬帳戶，提供詐團或賭博網站作為收取民眾轉帳之用，然後王男再把這些款項轉入自己開立的駿家、駿圓，或其他收購來的公司帳戶，再由公司員工去臨櫃提領現款，繼續匯入其他戶頭轉帳後，扣除2%到3.5%的手續費，回流給詐團與賭博網站。

檢警追查，王男在短短1年內，就幫忙不法集團洗錢12.4億元，獲利至少2497萬元，檢察官認為，王男一定知道短時間內的鉅款來源可疑，卻仍協助轉帳洗錢掩飾不法，認定王男和公司員工等13人，都是詐欺集團共犯，因此依法起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

前股王「國巨」併購爆內線交易 美磊前老董認了先買再賣遭起訴

噴漆NCC只是第1步！男電話恐嚇對委員不利 「很可怕」預防性聲押

華航私菸案第3波！少將陳逸夫等77人認罪...緩起訴「繳庫245萬」