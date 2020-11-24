全聯「黑色購物節」限時3天！百件黑色商品「第2件5折」

▲全聯黑色購物節11/27~11/29限時3天。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

搶攻「黑色星期五」商機，全聯福利中心將於11/27~11/29限時3天推出「黑色購物節」，超過百件黑品祭出第2件5折起優惠，包含黑色包裝、黑色食品、黑色品牌等「三黑」商品，同時推出「生活家電感恩回饋」，而且今年特別結合線上線下，期間使用PX Pay儲值金支付全額，單日單卡每滿1000元送800福利點，最高享8%回饋。

為搶搭「黑色星期五」話題，於11/27至11/29限時3天推出超過百件黑色商品「第2件5折起」優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮、預購家電等品項。其中特別推薦為了黑五獨家開發的「康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚攜帶包」，主打黑色包裝，質地輕柔、擦拭簡便，黑五期間10片10入組特價179元「買1送1」，福利卡友再加贈100福利點，換算下來等於每包不到9元；另舒適好穿的「三槍圓領運動休閒機能長袖衫」也有限時買1送1優惠。

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除了獨家開發的黑色包裝商品，今年黑五還推薦獨家口味的「盛香珍霸豐葵－阿嬤滷味風味香瓜子」、「盛香珍霸豐葵－經典咖啡風味香瓜子」，特殊口味讓嗑瓜子別有一番新風味，黑五期間每包88元，第2件5折，平均一包只要66元。

至於日前掀起網友搶購潮的「奇美冷凍熔岩巧克力包」，全聯黑五期間也推出「第2件5折」優惠，平均一包只要56元，換算下來每顆僅9.4元。而高人氣的家庭號「貝禮詩香甜奶酒冰淇淋」同樣也有第2件5折優惠，平均一桶只要149元。

此外也祭出6款黑色限量商品，包括有機黑木耳原價45元，特價35元；獲得驗證可溯源的優質履歷鮮香菇原價79元，特價65元；巨峰葡萄原價99元，打8折特價79元。指定紐西蘭奇異果1粒13元，6粒69元；人氣商品挪威鮮鯖魚切片（無鹽）原價129元，特價 99元，下殺76折。

調理食品江浙小滷米血、We Sweet X TOBLERONE巧克力布蕾派、網路瘋狂推薦的香芋布丁蛋糕都現省20元。而OFF COFFEE美式、拿鐵，原價分別為25元、35元，特價為18元、28元，阪急麵包則推出4個99元的優惠。

▲全聯黑色購物節11/27~11/29限時3天。（圖／全聯提供）

「PXGo!全聯線上購」則自11/27～11/29推出線上獨家黑五優惠，OFF COFFEE全品項和阪急麵包通通「買10送1」，凡會員使用PX Pay支付，每組再加贈100福利點，換算下來美式一杯只要17.3元，拿鐵一杯26.4元，阪急麵包一個才21.9元。現在就上PXGo!買分批取貨，買越多省越多！

全聯今年「黑色星期五」優惠活動還推出「生活家電感恩回饋」，限量預購商品包含「德律風根飛梭黑晶電陶爐」、「禾聯冷熱兩用陶瓷式電暖器」、「高島六星級美足機」等，最低下殺49折起。業者預估在這波造節氣氛帶動下，限時3天的活動業績可再創下亮眼佳績。

另外家樂福「黑色星期五」於11/25～11/29開跑，全台量販也提前在早上09:00開始營業。而美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」也於本周正式開跑，11/23起連7天祭出百樣下殺商品，繼次日的鑽石項鍊、雙螢幕筆電後，明（25）日第三天的精選優惠商品也搶先曝光，不僅再度有精品類鑽石耳環，還有女性朋友最愛、來好市多必買的液體衛生棉，把握機會囤一波。

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