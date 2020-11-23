帶飛機餐豬肉捲入境挨罰！她「一個理由」成功翻案　農委會將上訴

▲農委會表示，為維護我國農畜產業安全，針對此案將提起上訴。（圖／記者曾俊豪攝）



記者許展溢／台北報導

一名陳姓女子從香港搭機自高雄機場入境，被海關查出行李內有豬肉捲，遭裁罰20萬元罰鍰，不服提起行政訴訟。但高雄地院法官認為，陳相信航空公司不會提供違法食物供乘客食用，且香港非近3年發生非洲豬瘟地區，撤銷罰單。非洲豬瘟中央災害應變中心今（23日）晚發出聲明表示，農委會為維護我國農畜產業安全，將提起上訴。

應變中心今日指出，該民眾在108年4月間自香港入境台灣，將機上沒吃完的「豬肉捲」飛機餐帶下飛機，因未申報檢疫遭關務署以X光機查獲，農委會依動物傳染病防治條例第45之1條規定裁罰新台幣20萬元，民眾提出行政訴訟。

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應變中心表示，邊境檢疫措施係依據風險評估結果訂定，並依法行政，以確保我國為非洲豬瘟非疫區；農委會於108年5月12日香港向世界動物衛生組織通報非洲豬瘟疫情爆發前，即依據監控邊境查獲及棄置肉品之檢測結果進行風險評估，將香港列入3年內發生非洲豬瘟地區，香港及澳門因畜牧產業量極少，活豬是自大陸進口，其傳播非洲豬瘟風險不可小覷。經評估本案情況應屬個案，將提起上訴。

應變中心呼籲，旅客違規自大陸及港澳等地區攜帶豬肉類產品入境，引入非洲豬瘟的風險極高，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定，旅客自3年內發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉類產品入境遭查獲，第一次罰鍰20萬元，第2次以上開罰100萬元。應變中心再度提醒大家，旅客或民眾返國切勿攜帶肉品入境，也不要網購國外肉品寄送回台，違者將遭受重罰，切勿以身試法。

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