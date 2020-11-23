農科園區總投資額成長10.7%　新腹地165公頃開放企業承租

▲農業生物科技園區。（圖／農業生物科技園區提供）



記者許展溢／台北報導

農委會農業生物科技園區營運發展至今14年，已成功引進108家農企業進駐，該園區今（23日）在農委會開記者會表示，投資額逐年看漲，今年總投資額較去年成長10.7%，產值上看新台幣53億。農委會副主委黃金城指出，希望未來能提升到180家。

黃金城表示，通常科學園區都是以工業為主，屏東農科園區除以農業為主，更是政府直接經營，園區原有233公頃，3、4年前使用率就超過90％，約5、6年前開始規劃向行政院申請20幾億經費，開發到今年中，完全完成，總共增加165公頃土地，未來至少維持7、8年不會有土地不足情形，目前已有108家廠商在裡面，希望未來提升到180家。

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▲黃金城表示，東南亞很多國家都很期待也有農科園區。（圖／記者許展溢攝）



農科園區主任謝勝信指出，每公頃土地年租金一年100萬，還有低利率貸款（年息1.04%專案低利貸款），第一期230公頃都租滿，第二期165公頃，已開放承租設廠，預約承租率目前達30%以上，希望想投資的廠商可接洽。另外，現有108家農企業形成六大產業聚落，帶動114.66億元投資金額，產值上看60億元，創造2550位就業人口。

謝勝信進一步說明，包含動植物防疫檢疫局高雄分局、家畜衛生試驗所、關務署高雄關等單位都入駐，倉儲、物流、檢疫的便捷通關 一條龍服務。黃金城特別提到，園區過去這幾年吸引國外政府人員參訪，接觸最多的國家為東南亞，又以越南、印度和菲律賓三個國家最積極，這些國家都很期待在自己國家也有像屏東這樣的園區。