發布機車定檢微電影　環保局：感謝機車檢驗站師傅們把關

▲台南市環保局感謝全台南市314間機車檢驗站，766名檢測人員的默默付出與優質檢測服務，有效改善高污染機車，特地製作「人要健檢、機車要定檢」微電影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



機車排氣定檢，有助於維護空氣品質，台南市約90萬輛機車需定檢，都有賴機車檢驗站師傅的把關！環保局為感謝全台南市314間機車檢驗站，766名檢測人員的默默付出與優質檢測服務，有效改善高污染機車，特地製作「人要健檢、機車要定檢」微電影。

環保局指出，取材於機車檢驗站真實故事，即日起於Youtube影音平台（https://reurl.cc/j5e9dm）播映，同步上傳台南市環保局網站及臉書粉絲專頁。「人要健檢、機車要定檢」微電影，讓觀片者看見機車檢驗站師傅們的專業以及職人精神外，也傳遞出師傅在面對態度強硬、經濟弱勢等不同顧客時的敬業態度、剛柔並用與人性溫情的一面。

該部影片全長15分鐘，分3篇幅，第1篇為檢驗站遇到態度強硬，固執己見的顧客，師傅堅守法規卻挨罵的無奈，以及解決問題的情境。第2篇為溫情篇，拍的是對於經濟弱勢的機車族朋友，檢驗站師傅如何盡其所能協助並傳達正確檢驗觀念，展現的是人性溫情。第3篇為E化篇，宣導環保局架設「機車定檢簡訊通知系統」，提供E化簡訊提醒及線上查詢服務。微電影片尾彩蛋，特地安排環保局長謝世傑客串演出，也邀請行政院環保署空保處簡任視察胡明輝拍攝致謝影片。

環保局表示，設籍在臺南市的機車車主，可到環保局簡訊通知服務網（https://reurl.cc/gmboN4）登錄車號及手機號碼，即可於機車定檢期間享有手機簡訊通知檢驗服務。另外，台南市機車檢驗站亦提供協助登錄服務，機車族朋友不妨多利用，以避免因疏忽逾期未檢驗而受罰。

市長黃偉哲表示，台南市2019年共73萬輛機車完成排氣檢驗，到檢率達81.3％，連續9年六都第一！謝謝機車檢驗站達人們提供的專業服務，也請尚未完成定檢的機車族朋友儘快完成檢驗，減少可能的排氣污染，為機車健康把關。



環保局局長謝世傑提醒機車族朋友，人要健檢，機車要定檢，機車保養做得好，排氣檢驗沒煩惱，空氣品質也更好！歡迎大家按讚留言、「tag」好友、分享「人要健檢 機車要定檢」微電影。