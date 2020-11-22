嘉義縣社區複合式健康篩檢　水上鄉人數歷年最多　

▲水上鄉社區複篩打破歷年健檢人數紀錄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣縣政府舉行社區複合式健康篩檢，水上鄉1464位鄉親到檢，打破歷年來定檢人數紀錄。縣長翁章梁表示，社區複篩幫鄉親發現許多大病小病，因為及早發現、治療，救活很多人，衛生局如果到鄉親居住的鄉鎮市辦理複篩，大家一定要踴躍到檢接受40項免費身體檢查。



嘉義縣推出的社區複篩，整合40多項免費健檢，為鄉親健康把關，因應高齡化人口長照服務需求的提升，21日的水上場特別向鄉親宣導長照住宿型服務補助方案宣導最高補助6萬元，鼓勵民眾善加運用，並頒獎「長照服務-好康逗相報競賽活動」得獎人員。



衛生局表示，為減輕住宿在長照機構住民及家屬龐大經濟負擔，衛福部9月底公告「住宿式機構服務使用者補助方案」，每人每年最高補助金額6萬元，申請期限到2021年3月2日截止。 嘉義縣政府並委託縣轄各長照住宿機構代理受件，減少家屬奔波，也可撥打1966長照專線洽詢細節。



衛生局為推廣長照服務資源運用，今年1月起舉辨「長照服務-好康逗相報競賽活動」，透過醫院、長照服務單位、村里長、衛生所及民眾大家一起合作，發掘並轉介有長照服務需求個案，21日由縣長頒發獎狀及禮卷給轉介最多的機關團體及民眾，合計轉介1352人，有18個單位受獎。

▲翁章梁任內力推長照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，政府規劃長照2.0受服務的對象更廣，資源也相對增加，尤其10/1起衛福部開放「住宿式機構服務使用者補助方案」，可以減輕符合資格的使用者與家屬龐大經濟負擔，最高可獲得補助6萬元，提醒今年有使用住宿式機構服務的民眾，可洽詢最近一次入住的機構。

▲▼ 水上鄉社區複篩打破歷年健檢人數紀錄 。（圖／記者翁伊森翻攝）



衛生局代理局長趙紋華表示，嘉義縣積極發展各種長照服務資源，向前延伸至預防階段、向後延伸至安寧服務，都與縣政緊密連結，尤其各項衛生政策不論紮根預防或保健服務，都是為打造民眾健康優質生活而努力，提醒鄉親長照服務項目多元，民眾如有疑問，可洽各鄉鎮衛生長照分站或撥打1966長照專線尋求協助。

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