出門採買機車被包圍！店家苦等怨「這樣怎麼出來」　被洗1星報復

▲機車被包圍了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名老闆昨日準備出門採買時，停放隔壁騎樓的機車被團團包圍，於是他只好回店裡等待，好不容易等到一群人現身，他才上前念了一句，就被對方亂打1星負評教訓，讓他忍不住怒嘆，「真的很幼稚！」

老闆在「爆怨2公社」發文吐苦水，「這年頭當店家的都很可憐，車子停在隔壁被一群小朋友這樣擋住，他們開開心心地去保安街逛街、吃小吃，我就要等他們玩爽了回來，才能出去採買。」

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等了一段時間，車主們回來時，他忍不住問對方，「車子停這樣，裡面的車怎麼出來？」沒想到，一席話點燃戰火，一行人瞪著他不發一語，事後更在網上寫負評報復。

▲對方洗負評給難看。（圖／翻攝自爆怨2公社）

只見他們打1星直呼，「開心到點來訪，看到老闆的態度很差......」、「老闆態度極差，欺善怕惡」等，讓他又氣又冤枉，「三寶永遠要別人對他態度好，想說唸一唸也不會追著你們打，誰知道你們愛用網路報復這玩意。亂打評論讓商家名譽受損，是有法律責任的，車牌號碼很好追到人。」

對此，網友們紛紛回應，「可以提告了」、「這個不吉？怎麼對得起這群散財童子呢」、「提前領年終了」、「素養有夠差的，我也遇過沒來店家消費，還亂給評論的鍵盤手」、「觀感不好，但告不成」、「不要說是店家，任何地方都有這種扭曲事實來討拍的」、「放過他們就會有更多人受害」。

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