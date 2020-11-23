還沒點燈就慘兮兮...屏東公園耶誕燈飾驚見腳印　小熊也「破頭」

▲「2020屏東聖誕節」23日晚試燈，有的燈飾出現腳印，縣府呼籲民眾發揮公德 。（圖／屏東縣政府傳播暨國際事務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020屏東聖誕節以「極光」作為主題，在屏東公園規劃了10組燈飾，施工以來，引來民眾在網路熱烈討論，更期待聖誕節到來，縣府原訂今（23日）晚試燈，不料卻發現先前試燈過的燈飾，由於太漂亮，讓民眾想靠近，導致有的被有踩踏、潑飲料、隨意移動、破壞等情事。縣府傳播暨國際事務處呼籲民眾發揮公德心，愛護燈飾。

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▲▼2020屏東聖誕節、燈飾被破壞。

2020屏東聖誕節以「極光」作為主題，在屏東公園規劃了10組燈飾，有5米高主燈「極地破冰號」、浪漫破表的「極光大道」、「舞光冰柱」、「極光雪原」等，並在周末安排親子活動，以往大受好評的下雪活動也在今年的聖誕節再度出現，活動期間從2020年11月27日至2021年3月1日止。縣府期待大家一起來感受屏東的聖誕氣氛。

期間，於12月每個周末及24日至27日，另有音樂、魔術秀、屏東下雪了、免費聖誕主題與親子互動活動。其中24日至27日各有充滿異國風情的聖誕市集、蔥寶小火車等，讓大家度過豐富的聖誕節。活動詳情可上屏東縣政府官網查詢。

而縣府預計今晚試燈，但先前佈置的燈飾，卻被發現有的被踩踏、丟垃圾等情事，讓縣府傳播暨國際事務處緊急提出呼籲民眾發揮公德心，愛護燈飾，保持適當距離欣賞並拍照，切記不要觸碰燈飾，保持環境整潔，共同讓這些美麗的燈飾如期展覽至結束。

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