屏東男酒後騎車未戴安全帽　遇攔查「兩度衝撞警機車」代價出爐

▲屏東地院依妨害公務等罪判處徐男7個月徒刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣徐姓男子酒後騎機車未戴安全帽，被警方發現攔查，心虛兩度衝撞員警機車，第2次造成他及員警都人車倒地受傷，被另名趕到警員會同制伏，警方依妨害公務等罪將他送辦。案經檢方起訴，屏東地院依妨害公務罪判處有期徒刑7個月，易科罰金以1000元折算一日，等於要罰21萬元。

判決書說，徐姓男子於2020年年6月24日晚上，在家裡喝了6瓶啤酒後騎機車外出，於深夜騎至瑪家鄉某道路，遇邱姓、張姓兩名警員騎乘機車執行巡邏勤務，欲對其進行攔查，他見狀，騎機車衝撞邱姓警員邱俊文所騎乘警用重機車右側後逃逸。

邱員遭撞後，騎著機車追趕近20分鐘，至瑪家鄉三和村一處巷弄時，要徐男停車停車未果，徐2度以機車衝撞邱員機車車頭，徐、邱兩人車倒地，邱員右側踝部擦挫傷、下背痛等傷害(傷害部分未據提起告訴) 。

嗣張姓警員也騎乘警用重機車抵達該處，與邱員一同逮捕徐男，帶回偵訊，經酒精測試，酒測值每公升0.29毫克，訊後依公共危、妨害公務罪送辦。

法官以徐酒後吐氣所含酒精濃度超過法定數值下仍貿然騎車上路，不僅漠視自身安危，更罔顧其他用路人的生命、身體及財產安全，所為實非可取；又為逃脫警方攔查，對警施暴，導致警員身體多處受傷，藐視執法公權力，對於警察機關執行職務嚴正性造成損害，所為應予嚴加非難，判處有期徒刑7個月。

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