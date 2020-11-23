上海新增2例本土！　浦東機場相關確診達7例

▲上海浦東機場核酸檢測。（圖／中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海官方22日公佈，11月22日上午，浦東新區衛健委在對此前確診病例密切接觸者排查中，發現2例新冠肺炎可疑病例。此外，浦東機場各貨運站及貨運區域所有人員22日深夜連夜參加核酸檢測，檢測地點就在機場P4停車場，但官方未說明相關檢測人數。

通報顯示，病例曹男，46歲，是11月20日吳姓確診病例在浦東機場西區貨運站同事；病例張女，30歲，是11月21日王姓確診病例妻子。

通報表示，經市、區疾控中心對上述2人進行新冠病毒核酸檢測，結果均為陽性。經市級專家會診，結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，均被診斷為新冠肺炎確診病例。

經對確診病例王男夫婦和曹男14天內活動軌跡的流行病學調查顯示，曾去過新生社區、順和路126弄社區、高科東路陽光天地購物中心、晨陽路肯德基、孫橋菜市場等場所。通報指出，上述相關場所均已落實終末消毒。

目前，已初步排查到上述2名病例密切接觸者52人，正在落實集中隔離和採樣檢測。

上海市自11月9日至22日，已出現5例在上海浦東機場工作者確診病例，若將他們被感染的配偶算入，已有7例上海浦東機場的關聯病例。浦東機場各貨運站及貨運區域所有人員22日深夜連夜參加核酸檢測，檢測地點就在機場P4停車場，但官方未說明相關檢測人數。

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