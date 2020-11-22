「智慧公廁」超過15分警報自動響！　網笑：便祕怎麼辦？

▲智慧公廁除了15分鐘警報系統外，還配有LED螢幕，可以查看人流、濕度、時間等資訊。（圖／翻攝自微博，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

為了避免老年人如廁時發生意外，上海「智慧公廁」除了在廁間設置警報按鈕，還設置若如廁超過15分鐘會自動報警，因此登上微博熱搜，網友紛紛嘲笑設計不夠人性化，擔心超過「時限」就會有人衝進來，直呼「要求如廁自由」，並建議應該新增一個「加時鈕」，也有人認為這恐怕會讓便秘者不敢上廁所。

綜合陸媒報導，引發爭議的「智慧公廁」位於上海閔行區顓橋鎮鑫都路水文化公園中。除了警報系統外，廁間也有設置警報按鈕，讓民眾可以通知清潔員提供協助，而公廁大廳的智慧螢幕則會顯示出可用空位及已使用時間，同時也有位置、溫度、濕度等顯示資料。

當初改建時，園方也考量女性如廁時間較長的狀況，將男女廁所位置按照1:2配置，殘障廁所也被改成獨立空間，內裝兒童坐便器、小便斗、安全座椅和哺乳台，方便服務更多有需求的民眾。

管理中心表示，「15分鐘時限」是智慧公廁探索的一項舉措，在設置前就已經對民眾公廁如廁時間進行充分調查，才設置了這個警報時長，意在避免老年人如廁發生意外。

張姓清潔員表示，若警報響起，清潔員會先查看情況，若如廁者無反應才會採取行動，先前也曾發生過老先生獨自上廁所，因腳麻而超時導致警報響起的事，幸好確認後知道只是一場虛驚。

大陸網友則揶揄表示，「一想到15分鐘後會響，就緊張的拉不出來」、「便祕就很難受」、「能設定手動續時嗎」、「壓力好大」、「警察破門而入而我在玩手機」。