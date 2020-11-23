染疫如中獎？　港府宣佈「確診者可領5000港元津貼」被罵翻

▲香港再度爆發疫情。（圖／路透社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

香港新冠肺炎再爆第四波疫情，2日狂增111例確診。香港官方表示，數字上升很快，形勢難以控制。香港政府早前公佈，將會為本地感染確診的市民提供5000元（港幣，下同）的一次性津貼，領款者不用審查，引起民間不同議論。

香港第四波疫情之中，傳播最廣的就是「跳舞群組」，總共涉及14間舞廳、舞蹈室，有超過80人確診。香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該群組應該是出現了「超級傳播者」，舞廳內除了一對一跳舞，還會有交換舞伴跳舞，或是一個人教10、8個人的情況，傳播的廣度可能超出想像。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，未來兩周是香港控疫的黃金時間，如果不在短期內重啟停課和在家工作安排，即時關閉室內娛樂場所，減少不必要的聚集，疫情會或再惡化，甚至失控。

港府目前正加大檢測力度，還宣布將給予檢測確診者5000港元津貼。不過，張竹君認為，雖然政府要求部分人士需強制檢測，但若有症狀應看醫生，並到門診取樣本瓶，不要前往檢測中心。

該項津貼在民間引起不同看法，有說這津貼兆頭不好，好似確診如「中獎」，恐會變相鼓勵部份人故意做出高危行為，以便「博染疫、攞津貼」。

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