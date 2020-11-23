好市多熱賣商品曝！生活用品至少「下殺5折」　地方媽媽塞爆推車

▲好市多生活用品下殺5折。（圖／記者許宥孺攝）
記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物節」23日正式開跑！今年祭出超殺優惠，除了82吋電視就狂打75折之外，一般生活日常用品甚至直接打對折。對此，高雄中華店就有不少地方媽媽鎖定生活用品搶購，9點一到，立刻衝進賣場狂搬，不把推車塞滿不肯罷休。
好市多搶先曝光的精選優惠商品有SAMSUNG82吋CRYSTAL UHD電視，狂打75折，至少現省3.2萬元；999.9財富女神金條十盎司也打了97折，比市價便宜1.4萬元。外，一般生活用品也祭出超狂優惠，韓方洗髮精、美國進口洗手皂至少都是半價出售，高雄中華店就有不少地方媽媽鎖定生活用品搶購，幾乎塞爆整台推車。
▲▼韓方洗髮精、美國進口洗手皂至少都是半價出售，地方媽媽狂搬塞爆推車。（圖／記者許宥孺攝）
根據去年的「黑色購物節」，一連7天幾乎天天至少都有20種折扣商品，且為保持神秘，活動期間每日都會在好市多App上公布隔日精選商品優惠資訊，讓民眾提早列清單做準備。
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