好市多黑色購物節登場！高雄中華店擠爆　頭香「鎖定電視」5點就來

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物節」23日正式開跑！據了解，今年所推出的超狂優惠，相比去年最高可省28萬，而超夯的82吋電視就狂打75折，至少現省3.2萬，折扣超殺且數量有限，讓不少民眾磨拳擦掌，一早就擠在各地好市多排隊，光是高雄中華店排隊人龍就至少200公尺以上，場面相當壯觀。

▲高雄好市多23日一早湧現排隊人潮。（圖／記者許宥孺攝）

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好市多「黑色購物節」重磅登場，搶先曝光的精選優惠商品有SAMSUNG82吋CRYSTAL UHD電視、BOSCH 60公分獨立式洗碗機、滿意寶寶褲型紙尿褲-哆啦A夢版、999.9財富女神金條十盎司、ANDES空氣清淨機、SHARP 235公升變頻雙門電冰箱、SEALY標準雙人床墊、SAMSUNG20公斤智慧觸控變頻洗衣機共8款，其中包括過去一開賣就秒殺的家電3C、黃金等，今日通通一次滿足，把握機會省一波。

有不少民眾為了搶優惠早早就到好市多排隊，高雄中華店一名男子上午5時許就抵達，還搶到第一個入場位置，鎖定的就是將近13萬元的82吋電視。此外，現場還有不少排隊人龍，不管是大順店、中華店人龍就至少綿延100公尺以上，場面相當壯觀。

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