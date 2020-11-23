影／黃之鋒認所有控罪！面臨最高5年監禁　2000字長文吐心聲

記者鄭思楠／綜合報導

香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥23日將出庭，不排除可能當庭被裁定即時入獄。對此，黃之鋒22日晚間發表逾2000字長文表示，他與周庭、林朗彥在檢視控方供證並徵詢律師意見後，均決定承認所有控罪。據悉，如果被控 「煽惑他人參與未經批准的集結」的罪名成立，他將面臨最高5年的監禁。

黃之鋒22日晚在臉書PO文表示，入獄服刑至今已3次，在出獄後不到1年半的時間，現在又背上了3項控罪，總計6項罪名，明（23）日將就包圍警總示威案再度出庭接受審訊，而他與周庭、林朗彥在檢視控方供證並徵詢律師意見後，均決定承認所有控罪。

▲黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

「若然我們三人被囚，說實話亦不是很意外。」黃之鋒表示，「固然對於被囚有萬般不願，但理性告訴我，對比起很多人，我絕對沒有抱怨的空間。我清楚知道，自己面對的罪名，在2000多位被起訴的手足之中，絕對是微不足道的輕微罪名。」

黃之鋒進一步解釋，「這種輕微的案件，根本不配得有那麼大的關注，只不過被告人恰巧是公眾人物，獲國際高度關注，才有這種不合比例的聲援。根本上，有更多、更多、更多不為人知，或被忽略的手足。他們，更需要大家的同行與陪伴，這也是我一直於心有愧，為囚權想做更多的原因。」

他表示，「我只寄望經歷的苦難不會讓自己完全洩氣，反倒讓我與大家一樣，能夠分擔香港人這族群要承擔的苦難，自覺與有榮焉。尤其是，作為最受國際關注的政治人物，我本已承載著很多我不配享有的稱讚與期許。」

黃之鋒直言，「香港式威權司法體制意圖消磨人的意志。港人的歲月雖不靜好，但仍有更勇敢的人背負了更大的重擔。在風起雲湧的順境裡，也曾跟港人一起在街頭頑抗警暴、為反送中走向國際舞台、見證香港法案通過，而世界逆轉往昔與中國交好的局面。」

「說實話，我對香港政權從沒信心，但對香港人仍有滿滿的信心，」最後，黃之鋒稱，即使沒有議席、議會和選舉，港人仍能為香港人的共同體，做更多的事情，「哪怕我們有人疲憊，身旁也應有人補上列陣。在前仆後繼投入抗爭的時候，我們的付出，總能鋪墊成凱旋歸來的道路。」

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