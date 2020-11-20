解放軍曝轟-6J「超低空飛行」　模擬對海打擊嚇美





▲大陸解放軍曝光轟炸機隊演習畫面。（圖／解放軍南部戰區微博）

記者陳政錄／綜合報導

南海局勢持續緊張，繼7月底正式公開轟-6最新機型轟-6J的存在後，中共解放軍南部戰區20日曝光轟-6J進行「超低空飛行」、模擬對海打擊的演訓畫面，強調此舉強化編隊遂行任務的能力、加速了部隊戰鬥力提升。嚇阻外敵，確保南海局勢穩定意味濃厚。

根據解放軍公開畫面，南部戰區海軍航空兵某轟炸機團，於近日展開新員改裝飛行訓練，從清晨7時到晚間23時，在多個複雜的實戰背景，檢驗了改裝新員機型轉換、編組協同、跨晝夜高強度連續飛行等不同條件下的能力。

▲轟-6J演習從清晨到深夜。（圖／解放軍南部戰區微博）

該轟炸機團團長李海濤表示，編隊共進行「俯衝下滑」，以及超低空飛行、穿雲繞雲、規避要害等戰術課目訓練。以及對海突擊、編隊飛行、儀表飛行等多個實戰化課目訓練。

「轟-6J」是大陸轟-6轟炸機系列的最新改良型，也是轟-6K的海軍版本，可空中加油，加油後作戰半徑達4000公里以上；若進行兩次空中加油，可在第一、二島鏈之間的西太平洋深處巡航。

公開資訊顯示，轟-6J能攜帶最新型的鷹擊-12，以及原有的鷹擊-83K、鷹擊-62、鷹擊-63（AKD-63）等大中型空射反艦飛彈，對500公里外的艦船目標，發起超視距攻擊。

7月30日，大陸國防部在例行記者會上，首次公開南部戰區組織轟-6G、轟-6J等新型戰機在南海展開高強度訓練的畫面，宣示轟-6J的存在，被視為警告美方，切勿在南海挑起軍事衝突而來。

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