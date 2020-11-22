海軍證實：IDS戰鬥系統整合、數位聲納已簽約　知會美國國會中

▲蔡英文日前主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台船專案代號「1168」的潛艦國造（Indigenous Defense Submarine，IDS）將於24日由總統蔡英文主持開工，宣示正式進入造艦階段。但有媒體報導，潛艦國造最重要的紅區裝備，戰鬥系統整合和數位式聲納，未取得美國國務院輸出許可，若美方不輸出，我潛艦國造恐停擺成為廢鐵。對此，國防部海軍司令部22日澄清，已與廠商完成簽約。

海軍司令部表示，監察院國防及情報委員會於今年9月25日視察台船公司潛艦專案執行狀況，另立法院外交及國防委員會於10月26日至台船公司實施現地考察，並於立法院實施潛艦國造專案機密報告，目前在立、監兩院委員會監督下執行，目前進度正常。

海軍司令部指出，依據合約潛艦開工的條件，包含三項廠房建置完成、試製船段及主次裝備合約簽署，台船公司已符合開工條件，台船公司預劃訂於11月24日舉行開工典禮；另有關媒體報導兩項裝備均已獲得美政府同意，並與廠商完成簽約，現正知會國會中，並不影響台船依計畫進度開工，特此澄清說明。

海軍司令部提到，持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，在立院監督下，依法依約管制全案確按計畫執行，籲請國人支持。