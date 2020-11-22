F-16失聯…同隊官兵發現士官長「營內輕生」　空軍司令部緊急回應

▲F-16戰機失事過5天，同隊士官長寢室內輕生。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中、蕭可正／花蓮報導

空軍花蓮基地17日晚間傳出F-16戰機失事，沒想到時隔5天，同隊的機工長22日驚傳輕生。對此，空軍司令部證實消息，但與戰機失事無關。

空軍上校飛官蔣正志隸屬空軍花蓮基地第26作戰隊，17日晚間6點05分從花蓮基地出發，駕駛F-16戰機起飛，短短2分鐘後從雷達上的光點消失，消失地點位在花蓮機場東北面8浬海域。

軍方經過搜索，目前在花蓮機場060方位、9海浬位置，深度約1000多公尺的深海確認了黑盒子的訊號，也在附近海域發現金屬反應，打撈作業仍在進行當中。

對此，空軍司令部22日晚間回應，花蓮基地第26作戰隊的黃姓士官長晚間在營內自我傷害，被其他官兵發現後，立刻被送往國軍花蓮醫院急救，但仍沒有成功救回性命。

空軍司令部說明，黃姓士官長負責地面裝備，此次的輕生事件與戰機失事無關，外界不應隨便臆測，司令部已派幹部陪伴、協助家屬處理相關事宜，後續也會配合調查事發原因，同時要求各單位，加強尊重生命教育、心理輔導。

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