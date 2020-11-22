美國情報高官秘密訪台　共軍運8再擾台！我空軍飛彈追監

記者陶本和／台北報導

松山機場22日傍晚6時左右，將有一架美國空軍專機抵達台灣，據傳是美方情報高官。在此同時，國防部晚間也釋出訊息，共軍今日派出1架運-8反潛機，闖入我國西南空域，而我軍立刻派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

▲運8反潛機。（圖／國防部提供）



根據國防部11月軍事即時動態資料顯示，共機擾台累計32架次，分別為11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次，11月3日運8反潛機1架次，11月4日運9通信對抗機1架次，11月5日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次，11月6日運8遠干機1架次。

另外還有，11月10日運8反潛機1架次，11月11日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次，11月12日8反潛機1架次，11月14日運8遠干機1架次，11月15日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，11月16日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、11月17日運8遠干機、1運8反潛機，11月18日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次以及運9通信對抗機1架次，11月21日1架運8技術偵查機、1架運8反潛機，以及22日的1架運8反潛機。

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