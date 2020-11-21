鎖定F-16黑盒子訊號位置　軍方待海象好轉全力打撈

▲花蓮F-16失聯，出動多艘軍艦搜索。（資料照／記者陳煥丞攝）



政治中心／綜合報導

飛官蔣正志上校駕F-16戰機失聯搜救持續進行中，空軍五聯隊21日傍晚約6點開記者會說明，空軍司令熊厚基表示，已經確認黑盒子訊號，只要海象許可就開始進行打撈作業。

熊厚基表示，目前在花蓮機場060方位、9海浬位置、深度約1000多公尺處確認黑盒子訊號，也在附近海域發現多處金屬反應。

第五聯隊長少將謝日升指出，民間搜救「奧黛麗絲號」今清晨發現黑盒子訊號，確認了飛機失事地點，F-16消失地點與發現黑盒子處非常接近，所有的搜救重心都會集中在這區域裡面，目前海象對於執行任務會有影響，但只要海象許可，就會投入所有搜救資源。

謝日升也說，搜救應變中心隨即蒐集各項資訊，並整合三軍、科技部資源積極投入搜救工作，絕不放棄全力搜索，迄今已掌握水下確切位置，未來採取聲納及聽音器，掌握標定位置，啟用水下攝影機確認物件，屬實則使用機械手臂或吊載方式取回。

謝日升也提到，失聯上校蔣正志至今仍無消息，並大讚蔣妻是非常優秀的眷屬，每天都在等候，就盼著奇蹟出現、丈夫能趕快回家；不僅如此，蔣妻還強忍悲痛慰問隊上同袍，盼能與大家一起走過這最艱難的時刻。

此外，對於F-16失事期間，有假訊息稱蔣正志投共，企圖打擊我軍士氣，謝日升譴責，此舉缺乏人道關懷、泯滅良知的伎倆，實已為國際社會所唾棄。

▼F-16戰機失事，上校飛官蔣正志失聯，空軍召開記者會說明最新搜救進度。（圖／記者蕭可正翻攝）



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