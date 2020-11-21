F-16飛官蔣正志失聯第4天！妻忍悲痛慰問同袍：一起走過艱難時刻

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

空軍上校飛官蔣正志17日晚間6時05分自花蓮駕駛F-16戰機起飛，不料短短2分鐘後雷達上光點就於花蓮機場東北面8浬海域處消失，搜救行動至今已進入第4天，雖已掌握黑盒子標定詳細位置，但蔣正志下落仍然不明。今（21日）晚間6時，空軍五聯隊也召開記者會說明搜救最新進度。

空軍今晚6時在花蓮空軍基地召開記者會，說明最新進度，第五聯隊長少將謝日升指出，失聯上校蔣正志至今仍無消息，蔣妻是非常優秀的眷屬，每天都在等候，就盼著奇蹟出現、丈夫能趕快回家；不僅如此，蔣妻還強忍悲痛慰問隊上同袍，盼能與大家一起走過這最艱難的時刻。

▲F-16戰機失聯，海搜調查現況。（圖／攝影中心攝）

空軍司令熊厚基表示，目前在花蓮機場060方位、9海浬位置、深度約1000多公尺處確認黑盒子訊號，也在附近海域發現多處金屬反應。謝日升也說，奧黛麗絲號今清晨發現黑盒子訊號，確認了飛機失事地點，也投放了浮標，後續會有更精準的數字出來，而黑盒子的電池約能提供90天的電力，但30天後就會逐漸衰退，軍方會把握在最短的時間內找到飛機。

▲F-16戰機失事，上校飛官蔣正志失聯，空軍召開記者會說明最新搜救進度。（圖／記者蕭可正翻攝）

謝日升說，目前打撈作業，是動員國家所有能力與資源，F-16消失地點與發現黑盒子處非常接近，所有的搜救重心都會集中在這區域裡面；雖然失聯首日的確在花蓮海岸發現可疑物品，但確認後都與本案無關，目前海象對於執行任務會有影響，但只要海象許可，就會投入所有搜救資源。

▲飛官蔣正志失聯至今已進入第4天，但仍音訊全無。（圖／記者陳煥丞攝）

國搜中心稍早指出，F-16戰機失聯搜救行動由國防部主導，並由國搜中心配合協助，至今搜尋已逾72小時，仍無發現，後續將由國防部接續執行水下探測及打撈作業。

國搜中心表示，國防部已協調海巡署艦艇支援海面搜尋至24日，另委託民間「奧黛麗絲」號打撈船及科技部海洋研究中心「微風1號」科研船執行軍機黑盒子偵測及打撈作業；截至21日下午5時30分，累計出動兵力包括國防部搜救機43架次、空勤總隊搜救機3架次、海軍艦艇21艘次、及海巡署艦艇36艘次。

軍方稍早也表示，經奧黛麗絲號探測船與海軍錦江艦、獵雷艦偵測，經交叉比對後，已掌握黑盒子標定詳細位置；不過打撈作業仍有困難，因為該區水深超過1000公尺、海流強，探測儀器與水下攝影機操作困難，危險程度高，無法完成水下作業，因此，待天氣、海流暫時穩定，將立即展開精確攝影與打撈工作。

國防部也強調，即便蔣正志失聯至今已經超過救援黃金72小時，但搜救行動仍會持續，不會放棄任何一絲希望與機會。