台南停車場佛爆！停一個小時8元　民眾見計價表超開心

▲台南超佛心停車場，停一個小時8元。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台南市安平區有處停車場相當佛心，白天每個小時停車費只要8元，過了晚上10點，更是持續降價，每個小時只要5元，平常日與假日的價格相同，只要到了假日，停車場絕對爆滿。

這處停車場位在安平區永華八街，價目表張貼在停車場外面，價格讓人看了不敢置信。依據停車場價目表，無論平常日或假日，早上8點到晚間10點之間來停車，每個小時收費為8元，上限58元，晚間10點過後，到隔天早上8點之間，更是大降價，每個小時只要5元，上限30元。

除了這處以外，附近還有個更便宜的停車場，若是3點進場，隔天下午3點以前離場，只要收費30元，就能停好停滿。

▲除了該處停車場，附近還有停整天30元的停車場能選擇。（圖／《東森新聞》）



對此，附近民眾說明，當時停車場蓋出來，感到十分驚訝，一般外面停車場都找不到這種價格，半個小時都要10元起跳，若有朋友從外地來，也會推薦來這邊停車。

至於為何停車費這麼便宜？有外界猜測，可能是地主在養地，還可以達到節稅的功能，不過這麼佛心的停車位，幾乎能說是全台最便宜，也讓當地人十分滿意。

諷刺的是，先前曾有網友在臉書上爆料，他停在台南市中西區金華路的某處停車場，取車時停車費高達1,800元，引起網路熱議，如今台南又出現超佛心停車場，形成了強烈對比。

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