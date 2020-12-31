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少女時代孝淵群星齊聚台南線上跨年　獻上牛轉乾坤新春祝福

▲眾所期待的少女時代孝淵熱力十足的表演，衝高線上觀賞人數超過4萬人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲眾所期待的少女時代孝淵熱力十足的表演，衝高線上觀賞人數超過4萬人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府31日晚上舉辦的「金曲跨年夜」，雖不開放民眾入場，但受邀的明星藝人依然不畏寒流，帶來熱力十足的精彩演出，同時也為所有在線上收看節目的觀眾朋友獻上牛年的新春祝福，至晚上11時20分，線上人數超過4萬人。

▲炎亞綸等人，皆紛紛受訪為台南以及所有人獻上展望牛年到來的新年新希望。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲炎亞綸等人，皆紛紛受訪為台南以及所有人獻上展望牛年到來的新年新希望。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從打頭陣開唱的呂士軒，後續登場的王豔薇、曾昱嘉、吳映潔（鬼鬼）、張立昂、畢書盡、李友廷、李芷婷、Karencici、大支、文慧如、炎亞綸等人，皆紛紛受訪為台南以及所有人獻上展望牛年到來的新年新希望。

▲眾所期待的少女時代孝淵熱力十足的表演，衝高線上觀賞人數超過4萬人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市府誠意十足，盡力滿足大家願望的跨年演唱會，今晚還迎來了金曲歌后魏如萱、眾所期待的少女時代孝淵，以及壓軸演出的金曲獎創作歌手張震嶽，祝福大家平安度過多變的2020年，「牛轉乾坤」一起迎接一切如新的2021年。

值得一提是，孝淵上場前，線上觀賞人數28000人，上場後激增到35000人，演唱期間最高人數曾衝破42000，展現其魅力十足。

▲壓軸演出的金曲獎創作歌手張震嶽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲壓軸演出的金曲獎創作歌手張震嶽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲壓軸演出的金曲獎創作歌手張震嶽。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲壓軸演出的金曲獎創作歌手張震嶽。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲壓軸演出的金曲獎創作歌手張震嶽。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲壓軸演出的金曲獎創作歌手張震嶽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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