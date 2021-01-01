信義區千人坐馬路看101煙火　半數未戴口罩聊天、吃東西

記者游宗樺、柯沛辰／台北報導

台北市2021跨年晚會照常舉辦，管制區限制4萬人，截至前一天深夜11點，入場人數僅1萬6500人。不過，有近萬名民眾坐在松壽路、信義路等跨年會場周邊馬路上，還有約半數民眾未戴口罩進食、聊天，與管制區狀況形成對比。

根據台北市政府規劃，北市跨年晚會照常舉辦，若民眾想要進入管制區，必須完成「實聯制」，要戴口罩、量體溫，市府以理性務實的科學證據決定政策，也會要求保持社交距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲倒數時刻，不少民眾席地而坐，拿下口罩吃東西、聊天。（圖／記者游宗樺攝）

根據台北市政府規劃，北市跨年晚會照常舉辦，松高路、松壽路及市議會前的1號道路分別設置3處管制點、共24個入口供民眾進場，進場前須量體溫、消毒、戴口罩，並完成「實聯制」登記。

市府強調，以理性務實的科學證據決定政策，也會要求保持社交距離。截至晚上11點，管制區內入場人數約為1萬6500人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾，預估約2萬5000人。

煙火施放前，有不少民眾坐在松壽路、信義路上，未戴口罩進食、聊天，所幸煙火結束後，很快戴上口罩悉數散去。

▼跨年煙火結束後，人潮散去，民眾戴口罩離開。（圖／記者游宗樺攝）

▼2021跨年煙火，繽紛燦爛。（圖／記者黃克翔攝）