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快訊／再增6例境外移入！　從「印尼、美國、菲律賓」入境

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記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增6例境外移入，確定病例（案613至618），分別自印尼（4例）、美國（1例）及菲律賓（1例）入境。

▲▼1122疾管署記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲▼案615飛機座位圖。（圖／指揮中心提供）

▲案615飛機座位圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，案613、614、617、618皆為20多歲印尼籍女性，分別於11月7日、8日自印尼來臺工作，入境迄今皆無症狀，11月20日、21日進行期滿前採檢送驗，皆於今日確診，目前住院隔離中。由於4名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

▲▼國內新增6例境外移入COVID-19病例，分別自印尼、美國、菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲國內新增6例境外移入COVID-19病例，分別自印尼、美國、菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案615為20多歲本國籍男性，今年8月中旬赴美國就學，11月6日陸續出現肌肉痠痛、咳嗽、有痰、流鼻水、頭痛及嗅覺異常等疑似症狀，自行服藥未就醫，11月20日入境時主動通報有疑似症狀，於機場採檢後至檢疫所隔離，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共26人，同班機前後2排旅客共14人，列為居家隔離，其餘12人為機組人員，均著適當防護，列為自主健康管理。

案616為30多歲菲律賓籍女性，11月８日自菲律賓來臺工作，入境迄今皆無症狀，11月21日進行期滿前採檢送驗，於今日確診，由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計107,410例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含105,876例排除），其中617例確診，分別為525例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、548人解除隔離、62人住院隔離中。

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