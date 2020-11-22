真‧車床族！車頂床墊上趴1人過彎遭慘罰　網溫馨：記得蓋被被

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區21日晚間有民眾目睹，一輛白色轎車將一個加大尺寸的床墊擺放在車頂載運，令人難以置信的是，在床墊上頭甚至還趴了一個人，負責固定床墊怕它飛走，人與床墊都看不出有無使用其餘固定方式，讓民眾拍下過程抨擊「萬一掉下來害到後面的車子，不是很衰小嗎？」

▲白色轎車的車頂床墊上竟趴臥一人，淡水警方依法裁罰。（圖／記者陳豐德翻攝）



後方車輛用手機錄影拍下過程，並指稱發生時間是在21日晚間10時許，當時他們正經過淡海新市鎮沙崙路一段、濱海路三段口，該處就在輕軌濱海沙崙站旁，而當時白色轎車打了方向燈正準備左轉，短短8秒的影片讓人瞠目結舌，引發熱議。

PO文者寫下「我說前車的朋友，你們這樣不會太狂嗎？萬一掉下來害到後面的車子⋯不是很雖（衰）小嗎？」網友也留言說「新款的車頂帳」、「哇哇哇！這個厲害！定力夠！」、「上面那個不會冷嗎？這麼晚了」、「原來這才是車床族」、「被被要蓋好，不然會感冒」。

對此淡水分局表示，經調閱監視器查明違規車輛，初步認定床墊上頭趴著的是人，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款：「載運人、客、貨物不穩妥，行駛中有明顯危險」，處新臺幣3,000元以上、1萬8千元以下罰鍰，以及第43條危險駕駛行為逕行舉發。

警方呼籲，載運大型貨物應該使用貨車並用繩索確實固定，像這樣違規在道路上行駛，物品如果掉落，將對後面的用路人造成危害，另外民眾如果發現交通違規行為，可將照片或影片上傳至新北市政府警察局交通違規檢舉系統，警方將依法開罰。

▼網友提醒上頭的男子要記得蓋被子才不會著涼。（圖／翻攝自細說淡水）



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