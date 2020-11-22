打造智慧交通！花蓮18座智慧站牌揭幕　2年內再建置400座

▲▼花蓮縣長徐榛蔚參加「鯉魚潭智慧候車亭暨13鄉鎮智慧站牌揭幕儀式」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚22日在建設處長鄧子榆的陪同下前往鯉魚潭潭北遊客中心參加「鯉魚潭智慧候車亭暨13鄉鎮特色地景智慧站牌揭幕儀式」，期盼未來花蓮的交通建設能讓鄉親更有感，長輩、學生族等在地居民及觀光客搭乘公車，除了運用智慧科技增加便利，也能感受到交通新美學。

徐榛蔚表示，縣府從2020到2022年分三年持續進行花蓮偏鄉地區公共運輸服務升級計畫，2020年執行花東基金372萬，縱管處代辦經費300萬，總核定672萬，完成建置鯉魚潭5座候車亭及13座符合各鄉鎮人文地景特色的智慧站牌。未來2年花蓮縣政府將在中央預算核定後，分年建置400座功能性智慧站牌。

徐榛蔚特別感謝縱管處、監理站與縣府通力合作、規劃路線，共同提升花蓮的公共運輸，她說，未來智慧站牌將結合公車等待時間預告、花蓮未來大型活動政令宣導及人文景觀特色，增加便利性及可親性，往後希望智慧站牌能讓更多人認識花蓮、啟動科技生活、打造智慧城市與國際接軌。

鯉魚潭的五座候車亭，除了公車資訊提供，並以五種同系列的設計語彙，將花蓮著名的福鳥貓頭鷹、豐富的原住民文化、幸福紅面鴨、甜美大西瓜及鯉魚潭的鯉魚意象帶到候車空間，友善候車不只遮風避雨，掌握公車動態，還兼具花蓮在地美學。

而13鄉鎮智慧站牌的座落覆蓋全縣北中南區，包括花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉、玉里鎮、富里鄉、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉等，智慧站牌採用剪影設計，一層層像萬花筒般呈現一鄉鎮一地景的各別特色，隨著智慧站牌特色地景的追尋，就能讓民眾深深認識花蓮這塊迷人秀麗之地。

此外，本次智慧站牌的建置廠商亞旭也用心準備智慧站牌暨智慧候車亭靜態成果展，展期從11月22日至12月20日，歡迎民眾前往鯉魚潭潭北遊客中心參觀。

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