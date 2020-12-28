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雪橇故障來晚了！關懷協會借車送聖誕禮　希望來年收到物資車

▲▼台東縣友善關懷協會馬不停蹄，終於將遲來的聖誕禮物送到孩子們手上。（圖／台東縣友善關懷協會提供，下同）

▲▼台東縣友善關懷協會馬不停蹄，終於將遲來的聖誕禮物送到孩子們手上。（圖／台東縣友善關懷協會提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

傳愛不間斷 「孩子，我們一直都在」。樂音傳頌街頭，處處洋溢溫馨喜悅，孩子們引頸期盼的聖誕禮物，台東縣友善關懷協會馬不停蹄連結資源，27日協助偏鄉孩童們實現願望，送上暖心禮物。

▲▼台東縣友善關懷協會馬不停蹄，終於將遲來的聖誕禮物送到孩子們手上。（圖／台東縣友善關懷協會提供，下同）

連結善心企業的資源，募集90份聖誕禮物，滿足偏鄉孩童的心願。

高雄市慈善團體聯合總會第一時間知道台東仍有孩子盼望著聖誕老公公帶來禮物，在短短的時間內，連結財團法人家樂福文教基金會，共幫台東偏鄉孩童募得約90份聖誕禮物，在聖誕節期間全數送至孩童的手上。

財團法人家樂福文教基金會動員家樂福屏東店、家樂福新屏店、家樂福台東店，這三間分店持續帶給台東偏鄉孩童快樂的聖誕氣氛，傳愛不間斷足見家樂福年年不間斷的愛心電力。

▲▼台東縣友善關懷協會馬不停蹄，終於將遲來的聖誕禮物送到孩子們手上。（圖／台東縣友善關懷協會提供，下同）

台東縣友善關懷協會同仁藍時能扮演著孩子們期盼的聖誕老公公，在佳節週末帶給孩童們歡樂溫暖的氣息，笑著跟孩子說「聖誕老公公雪橇故障，所以慢到了些，但是從來沒有忘記你們」。

▲▼台東縣友善關懷協會馬不停蹄，終於將遲來的聖誕禮物送到孩子們手上。（圖／台東縣友善關懷協會提供，下同）

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示，每逢佳節協會員工們很有默契地知道，準備要將社會大眾的愛心送到脆弱家庭的孩子們手上，但老愁著協會沒有一輛能上山送物資的車子，只能到處跟善心人士借用車輛，協會期盼著在未來不久的將來，也能收到聖誕老公公贈予協會的物資車，幫助偏鄉孩童們實現願望。

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