成功轉型老人食堂　水上鄉幼兒園場地活化

▲水上鄉成功老人食堂揭牌典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第70個老人食堂-成功老人食堂，由副縣長吳容輝等人揭牌啟用，這是水上鄉第4個老人食堂，也是縣府2019年起將老人食堂食材補助人數己經從原來的50人，提高到100人，希望能服務更多的長輩一起來享受愛人滿滿的老人食堂。

嘉義縣老年人口比例已達超高齡社會，為鼓勵老人家走出戶外，增加社會互動機會與生活空間，在理事長與社區幹部努力、加上縣府補助的廚房設備及食材，目前已開辦70處老人食堂。

▲副縣長吳容輝於水上鄉成功老人食堂揭牌典禮致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

水上鄉成功老人食堂每周五為社區老勢大提供午餐，目前有51位長輩來用餐。特別的是，食堂設立在水上鄉立幼兒園三界分班，活化了原有的空間，還可以幫助社區的老人家。

▲水上鄉成功老人食堂50餘位長輩用餐 。（圖／記者翁伊森翻攝）

成功老人食堂由吳容輝、水上鄉長劉敬祥、縣議員詹琬蓁、楊秀琴、賴瓊如、王啟澧、黃榮俊、鄉代表會主席林家緯、副主席林芳琪及地方各界主持揭牌，吳容輝和大家幫忙端菜出爐，與老人家一起享用午餐，談天說地，有說有笑，場面溫馨。

吳容輝表示，老人食堂不只是吃一頓飯，還兼具很多意義，能鼓勵老勢大走出家門，走到戶外，參與社區活動，大伙一起煮飯、聊天、做運動，凝聚社區力量，除了政府的補助，還要感謝志工願意出錢出力，一起努力讓社區更好。