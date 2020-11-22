她還原「國一4死2傷慘況」： 車都扁了，阿彌陀佛！　搶救影片曝

記者陳俊宏／綜合報導

國道1號台中豐原路段今天（22日）凌晨發生重大車禍釀4死2傷，其中一名女性目擊者還原事發現場，直呼「阿彌陀佛」，如今現場救援影片也曝光。

▲休旅車四腳朝天翻覆。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據台中市警局轉報系統報案表示，現場為一輛自小客車翻覆，有一名傷者倒於高速公路內側車道。事發於國1南下166公里、豐原匝道口附近，休旅車疑似車速過快，自撞護欄後衝出邊坡，車內6男全噴飛，有人掉到草叢內，撞擊力道之大整輛車幾乎全毀，連國道號誌都撞斷。

▼消防員搶救。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▼車禍現場畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼車禍現場畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市消防局2時18分獲報，2時30分到場將6男送醫，包括4名年約50歲、1名年約40歲、1人年約30歲，其中4人無生命跡象、1人意識模糊、1人意識清楚，分送榮總醫院、中港澄清醫院和衛福部豐原醫院，4人經搶救仍宣告不治。

收治兩名患者的豐原醫院表示，一人經搶救後仍宣告不治，一人加護病房觀察中，兩人均有酒精反應。至於死傷者身分、詳細車禍原因以及是否酒駕，還有待警方釐清。

一名女網友在《ETtoday新聞雲》臉書粉絲團留言，還原現場情形，「我經過的時候...整台車都扁了... 一個坐地上一個躺床上... 後面還用道路救援.. 阿彌陀佛。」

▼目擊者還原現場情況。（圖／ETtoday新聞雲臉書）