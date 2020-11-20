轎車遭大貨車路殺！翻5圈墜20m高架「全員輕傷」　網洗版問牌子

記者鄭思楠／綜合報導

廣東一高速公路11日發生一起恐怖車禍，網友看完影片全嚇傻。影片顯示，一輛大貨車在高速行駛時，突然失控撞上了一輛黑色小車，致小車連翻5圈墜落20公尺深高架橋底。影片清晰顯示，貨車是疑似刮到路中間的一處凸起，致爆胎失控，最後造成連環車禍的慘案。

▲車禍畫面。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，連環車禍發生於廣澳高速廣州往珠海方向k53+700處。網傳影片顯示，貨車被路面上的一個黑色東西刮到下盤，疑似爆胎失控；當時，路邊還有一輛保時捷停靠路肩。

當時網友瘋傳，黑色凸起物是保時捷司機放在馬路上的千斤頂，被疑似當警示牌。

▲小車成廢鐵。（圖／翻攝自微博）

19日，中山交警發佈微博闢謠稱，貨車是碰撞路面橋樑伸縮縫後，失控撞向前方正常行駛的小車，並非網傳由路肩車道司機放置的千斤頂所致。

不過，幸運的是，通報也指出，因兩輛事故車上的5名駕乘人，全部按規定繫安全帶，全部僅受輕傷，均無生命危險。目前，事故正在進一步的調查處理中。

▲▼貨車碰到橋樑伸縮縫失控。（圖／翻攝自微博）

網友看後洗版表示，「想知道車事什麼牌子，挺堅固的」、「嚇哭了……」、「後排也繫了安全帶，萬幸，好多坐後排的不繫安全帶」、「哇，萬幸是後排人員都繫安全帶了，安全意識救命」、「還好還好，沒有人員死掉，大家都注意安全」、「由此可見，開車、坐車必須得繫安全帶」。

►戴口罩也要記得保養