52台空出來「肥肉搶翻」　劉寶傑飆罵NCC：當婊X就別立貞節牌坊

▲針對52台空出之後由誰遞補的爭議，劉寶傑飆罵NCC「當婊X就別立貞節牌坊」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

中天換照案遭到國家通訊委員會（NCC）否決之後，原本的52頻道現在也空出來，成為各方勢力角逐的重點，東森新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑直言，有線電視49~58台是所有頻道中的蛋黃區，52台更是肥肉中的肥肉。劉寶傑甚至飆罵NCC主委陳耀祥「要立貞節牌坊，就不要當婊X啊！」

來賓李正皓在節目中指出，很難想像NCC主委陳耀祥，左手把中天關掉之後，右手就呼籲系統業者，請給「公廣集團」一個機會，會再邀業者「溝通」。

劉寶傑表示，NCC一開始提到公廣的時候，他還沒什麼感覺，覺得公視其實不錯，但是要比顏色的話「有誰比華視綠，華視不但綠，華視還是墨綠！」

李正皓表示，當陳耀祥講這句話的時候，大家都在看、大家都是內行人，怎麼可以左手關掉中天之後，右手就跟系統業者說，請給公廣集團一個機會。

劉寶傑飆罵，「你要立貞節牌坊，你就不要當婊X啊！你要當婊X就不要立貞節牌坊啊！」

▲劉寶傑感嘆，「講得滿嘴仁義道德，結果你滿肚子男盜女娼」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



劉寶傑接著說，聽到一個消息是，其實總統府、蔡英文的立場是，這個台弄掉以後，民進黨也不要介入、也不要弄一個親綠的，要找一個有公益性的、對台灣好的，甚至蔡英文很希望找一個能夠對國際宣傳的。

劉寶傑最後感嘆，「你不要跟我講得滿嘴仁義道德，結果你滿肚子男盜女娼。」

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