若把國家當你家　江啟臣：閣揆換不換根本沒差





▲江啟臣受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌被點名撤換的傳言，國民黨主席江啟臣21日上午出席新北市黨慶，於活動前受訪表示，「其實我真的不在乎他們誰來當閣揆」，我們在乎的是政府開放對健康有疑慮的萊豬，還有政府戕害言論自由、新聞自由的做法，若換人之後，一樣會傷害人民，「把國家當成你家」，換與不換根本沒差別。

江啟臣指出，蔡政府開放萊豬進口、打壓新聞自由、對外找不到國家出路，面對蠻橫鴨霸、倒行逆施的執政黨，國民黨責任更重大，除了監督政府，也要告訴民進黨全台民眾的心聲。明天反萊豬、顧健康、護食安、保民主大遊行，就是要讓蔡政府聽到人民的怒吼！

有關秋鬥遊行，江啟臣指出，民眾關心的是怎麼阻止萊豬進來，另外對政府打壓言論與新聞自由，必須讓政府知道人民的反對聲音。他質疑，在NCC做出決定後，看到背後許多台瞬間出來爭取該頻道，感覺是安排好的，「這是一場交易嗎？」這些事情與先前流出總統府的密件內容幾乎一模一樣，面對這些質疑，蔡英文總統應該給國人一個交代。

至於是否擔心遊行議題多導致模糊焦點？江啟臣表示，這些議題都是要政府傾聽民意，無論站出來的人是因為反萊豬、支持言論自由、反黑箱貪腐、支持環境正義，都是不滿政府的所作所為，表達聲音與憤怒，蔡總統要聽到人民的怒吼。

江啟臣指出，民主政治中人民最大，人民投票給予權力，也隨時可以收回，任何有權力者必須要謙卑，蔡總統自己曾說，若要讓人民在風雨中上接頭，做總統的應該感到慚愧，全面執政的民進黨應該瞭解民眾的憤怒。

至於國民黨提出兩項公投案遭中選會要求補正，江啟臣表示「感到非常遺憾跟憤怒」，民進黨在2018公投後，火速透過民進黨立院黨團通過修法，沒收人民公投，把公投關回不只是鳥籠、而是鐵籠，這次國民黨依照規定提出公投連署，預定明年8月讓人民行使公投權力，但很遺憾蔡政府還是刻意刁難。

江啟臣強調，他先前親自參與聽證會，會中許多專家都表達兩公投提案相當明確，不涉及內容爭議，中選會只能做形式審查，不應做內容審查，「今天在形式程序上刁難國民黨，其實代表你只想沒收公投，再次證明『在野蔡公投、執政砍公投』」！