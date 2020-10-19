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超前部署Qwater　南水局檢測備援供水新利器

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▲水利署南區水資源局，超前部署採購Qwater設備，在南科迎曦湖滯洪池旁辦理演練，展現其備援供水效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

▲水利署南區水資源局，超前部署採購Qwater設備，在南科迎曦湖滯洪池旁辦理演練，展現其備援供水效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對日益攀高的水資源風險，水利署南區水資源局，在2019年就超前部署採購Qwater設備，19日在南科迎曦湖滯洪池旁辦理演練。

▲水利署南區水資源局，超前部署採購Qwater設備，在南科迎曦湖滯洪池旁辦理演練，展現其備援供水效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

南水局指出，「Qwater緊急供水系統」為水利署與工研院合作研發，是一種村落型機動式緊急淨水設備，具有快速組裝（Quick）、豐沛（Quantity）、優質（Quality）的3Q特性，可依當地的水質特性機動調整製程，快速得到質量俱優的水。Qwater除了可以處理地表水之外，地下水與較高濁度的水也沒問題，產出的水甚至可達到生飲標準，原先雖是為解決洪水災害期間飲用水問題，但目前亦可做為枯旱期間定點的簡易供水設備。

▲水利署南區水資源局，超前部署採購Qwater設備，在南科迎曦湖滯洪池旁辦理演練，展現其備援供水效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

南水局19日在南科園區防汛站引迎曦湖滯洪池原水過濾後，每日可產出約15噸清水，相當約50個人1天的用水量，為備援供水提供新方案。

▲水利署南區水資源局，超前部署採購Qwater設備，在南科迎曦湖滯洪池旁辦理演練，展現其備援供水效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）。

南水局表示，今年氣候異常，往年6~9月都會有颱風豪雨將水庫蓄滿甚至洩洪，而今年同期間，南部各水庫降雨量都不到歷年平均6成，曾水水庫更不到5成。因應極端氣候的水資源風險，去年超前部署採購的Qwater設備，平常即定期維護及不定期演練，確保設備功能正常，未來也可機動支援各需水點，用3Q的水減輕限水地區民眾生活的不便。

・一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題
 

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