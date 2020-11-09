　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南水局人工增雨作業生效！曾文水庫降水創2個半月來新高

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南水局在曾文水庫上進行人工增雨作業。（圖／水利署提供）

▲南水局趁颱風外圍環流影響，在曾文水庫上進行人工增雨作業。（圖／水利署提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年鋒面與颱風為能帶來足夠的降水，造成水情吃緊，肩負供應農灌、工業與民生用水重責大任的曾文水庫，蓄水率跌破2成4，原本期待颱風「閃電」能為水庫解渴，無奈降雨主要集中在台東與屏東。經濟部水利署趁著9日難得的降雨機會，在曾文水庫、甲仙堰進行人工增雨，截至9日晚間累積的雨量已經達到18.5毫米，水庫暫時能夠解渴。

受到颱風外圍環流的影響，台南山區9日難得降水，經濟部水利署南區水資源局把握機會，從上午9時許於曾文水庫、甲仙堰進行人工增雨，期能再次催化降雨雲系，向老天多要些水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼南水局在曾文水庫上進行人工增雨作業。（圖／水利署提供）

水利署表示，在東北季風型態下，中南部其實很少受到系統性降雨雲系的影響。人工增雨服務團每日守視降雨環境，繼前(7)日中午於曾文、仁義潭、明德、寶二、石門水庫進行增雨作業後，今日熱帶雲系自南海向臺灣附近伸展，中南部降雨機會增加，降雨區有機會涵蓋曾文集水區上游一帶，今上午接續再次把握難得的降雨機會在曾文水庫、甲仙堰燃燒增雨焰劑，盼為水庫挹注更多水量。

雖然累積雨量只達到18.5毫米，但已是近2個半月來的新高。根據南水局今天最新水情資訊顯示，截至9日17時為止，曾文水庫有效蓄水量為11847.00萬立方公尺，蓄水率為23.3%；烏山頭水庫有效蓄水量為5861.00萬立方公尺，蓄水率為74.4%。

►「海洋拉娜平替版」下殺2111元

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
捷運上講電話爆哭　野生歌壇男神突「遞衛生紙」...網讚爆
快訊／女騎士爆頭亡！國小前2機車相撞　他開放性骨折送醫
闖台北某醫院直播「半身吊屍」！失蹤1年慘死　母認屍爆哭送紅包
房仲2大龍頭「真實薪資」曝光　平均工時破10小時
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南水局人工增雨作業生效！曾文水庫降水創2個半月來新高

台大女學生墜樓搶救不治　校方聲明將「再次檢討相關網絡」

《雖然是精神病但沒關係》中文繪本發行！比照韓規格還附高文英簽名

小四童「1年上課9天」！媽說她全身病　醫揪驚人真相：問題在妳

60年代台鐵莒光號「餐車服務員」回歸　重現早期2款超人氣餐點

長榮海運第五艘F型新船「長裕輪」周五滿載啟航　12月再迎1艘

長榮男大生嘆人命易忘「不到三天，開始關路燈！」　工務局回應了

ETtoday新聞雲歡慶9歲生日 獲獎不斷穩居新媒體NO.1

同事喊不餓！他噴千元點外送「忙完剩殘骸」　傻眼：給我整嘴塞滿

超狂聯名「台鐵排骨口味」乖乖要來了　鐵路便當節搶先開賣

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

南水局人工增雨作業生效！曾文水庫降水創2個半月來新高

台大女學生墜樓搶救不治　校方聲明將「再次檢討相關網絡」

《雖然是精神病但沒關係》中文繪本發行！比照韓規格還附高文英簽名

小四童「1年上課9天」！媽說她全身病　醫揪驚人真相：問題在妳

60年代台鐵莒光號「餐車服務員」回歸　重現早期2款超人氣餐點

長榮海運第五艘F型新船「長裕輪」周五滿載啟航　12月再迎1艘

長榮男大生嘆人命易忘「不到三天，開始關路燈！」　工務局回應了

ETtoday新聞雲歡慶9歲生日 獲獎不斷穩居新媒體NO.1

同事喊不餓！他噴千元點外送「忙完剩殘骸」　傻眼：給我整嘴塞滿

超狂聯名「台鐵排骨口味」乖乖要來了　鐵路便當節搶先開賣

捷運上講電話大爆哭　野生歌壇男神「遞衛生紙」救援暖爆！　　

黃國倫58歲喜收寇乃馨「430萬大禮」！　為「它」創夫妻分開最久紀錄

台大碩士生聯手非法下載影劇　侵權近10億獲利7600餘萬元下場慘

曾窮到3姊弟吃1個便當　22歲二技生苦練美髮奪全國賽冠軍

洪金寶久違露面！曝健康現況　膝蓋開刀3年堅不退休：為什麼要？

南水局人工增雨作業生效！曾文水庫降水創2個半月來新高

中信盃黑豹旗／新光對決東山兩邊都有雙胞胎　各是一左一右打

快訊／嘉義女騎士爆頭亡！國小前2機車相撞　他左腿開放性骨折送醫

民進黨：國民黨集體失憶「打臉馬英九」　我們深感不捨

大修法！「電支條例」初審通過　金管會：預計明年上半年上路

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

生活熱門新聞

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

老闆不准假！象迷「掰了15年工作」

好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！營養師給答案

艾陶成颱了！梵高最快今誕生　北北基大雨晚起最冷探16度

未來人KFK破功！預言「川普連任」遭打臉

妹子夾髮捲趴趴走　網轟：醜又沒禮貌

護理師排網美豆花　竟被要求端路邊吃

更多熱門

相關新聞

抗旱水源備戰　日增70萬噸供水

抗旱水源備戰　日增70萬噸供水

台灣今年無颱風侵襲，導致降雨量不足，水庫大缺水！面對這樣的危機，行政院日前已拍板14億預算啟動抗旱準備，也開始實施水庫清淤作業，增加水庫蓄水量，另外經濟部也陸續啟動4項抗旱水源措施，估計能增加每日70萬噸供水。

水利署長視察嚴峻水情超前部署　

水利署長視察嚴峻水情超前部署　

南水局檢測備援供水新利器

南水局檢測備援供水新利器

曾文水庫「人工增雨」旱象未除　翡翠水庫水位回升至6成以上！

曾文水庫「人工增雨」旱象未除　翡翠水庫水位回升至6成以上！

公糧庫存剩90萬噸撐9個月！

公糧庫存剩90萬噸撐9個月！

關鍵字：

旱災南水局水利署曾文水庫

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

饗食天堂2人同行1人免費連3天開搶

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

峮峮茫然哭了：重重一擊的一年

更多

最夯影音

更多
楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面