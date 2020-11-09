南水局人工增雨作業生效！曾文水庫降水創2個半月來新高

▲南水局趁颱風外圍環流影響，在曾文水庫上進行人工增雨作業。（圖／水利署提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年鋒面與颱風為能帶來足夠的降水，造成水情吃緊，肩負供應農灌、工業與民生用水重責大任的曾文水庫，蓄水率跌破2成4，原本期待颱風「閃電」能為水庫解渴，無奈降雨主要集中在台東與屏東。經濟部水利署趁著9日難得的降雨機會，在曾文水庫、甲仙堰進行人工增雨，截至9日晚間累積的雨量已經達到18.5毫米，水庫暫時能夠解渴。

受到颱風外圍環流的影響，台南山區9日難得降水，經濟部水利署南區水資源局把握機會，從上午9時許於曾文水庫、甲仙堰進行人工增雨，期能再次催化降雨雲系，向老天多要些水。

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水利署表示，在東北季風型態下，中南部其實很少受到系統性降雨雲系的影響。人工增雨服務團每日守視降雨環境，繼前(7)日中午於曾文、仁義潭、明德、寶二、石門水庫進行增雨作業後，今日熱帶雲系自南海向臺灣附近伸展，中南部降雨機會增加，降雨區有機會涵蓋曾文集水區上游一帶，今上午接續再次把握難得的降雨機會在曾文水庫、甲仙堰燃燒增雨焰劑，盼為水庫挹注更多水量。

雖然累積雨量只達到18.5毫米，但已是近2個半月來的新高。根據南水局今天最新水情資訊顯示，截至9日17時為止，曾文水庫有效蓄水量為11847.00萬立方公尺，蓄水率為23.3%；烏山頭水庫有效蓄水量為5861.00萬立方公尺，蓄水率為74.4%。

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