南水局拜會廉政平台合作單位　共同把關國家重大基礎建設

▲經濟部水利署南區水資源局局長連上堯率拜會檢調單位，對「曾文南化聯通管工程計畫」A1、A2及A3標發包後續作為及相關問題進行討論及交流意見。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

經濟部水利署南區水資源局局長連上堯率相關人員，分別於5月11日及19日拜會法務部廉政署南部地區調查組組長黃元冠、台南地檢署主任檢察官許嘉龍及法務部調查局台南市調查處處長鄭伯卿，就南水局正辦理之「曾文南化聯通管工程計畫」A1、A2及A3標發包後續作為及相關問題進行討論及交流意見。

南水局連局長表示，南水局自2011年即辦理「全民顧水，台灣足水」專案，於重大水資源工程實施期間同時積極推動行政透明，並引入外部監督力量，加強工務行政透明，促使社會大眾支持該局清廉施政理念。現南水局辦理政府前瞻基礎建設「曾文南化聯通管工程計畫」工程，亦延續行政透明理念，除每季與業管單位召開行政透明推動小組會議，並將相關行政作業流程資訊公開於南水局全球資訊網供外界檢視外，更擴大廉政平台規模，持續與各合作單位聯繫，使該工程之A1、A2及A3標均已順利發包。

廉政署南調組、台南地檢署及台南市調查處亦均允諾，未來會持續給予南水局大力協助，透過司法與行政機關間之跨域合作，確保國家重大工程建設能「如期、如質、無垢」完工，降低外界對國家重大工程的疑慮。

南水局並提出呼籲如發現有不肖公務員借職權貪贓枉法，可撥打法務部廉政署檢舉專線（0800-286-586），或向南水局政風室檢舉（06-5751514）；政風室將依「證人保護法」保護其身分，如檢舉貪瀆案件被告經法院判決有罪確定，檢舉人可依「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」獲得檢舉。