高屏溪濁度飆高　南水局啟動伏流水因應

▲部地區明顯降雨，高屏溪濁度飆高，南水局啟動伏流水等機制因應民生用水正常供應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自5月20日起受梅雨鋒面及西南風影響，台灣南部地區有明顯降雨，南水局即做好萬全準備以因應豪大雨發生，高屏溪濁度飆高，南水局啟動伏流水等機制因應民生用水正常供應。

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南水局指出，5月21日下午2時高屏堰川流水濁度為350NTU，於5月22日高屏堰上游山區降下大豪雨等級雨量後，當日下午2時飆升至11000NTU，高屏堰取水量隨即由平時每日100萬噸減為35萬噸，不足水量則由「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」及「前瞻基礎建設計畫」於高屏溪攔河堰上游建置的伏流水設施支援21萬噸，並由南化高屏聯通管支援每日25萬噸水量，其餘水量由自來水公司備援水源供應，來穩定供應高雄地區用水。

南水局表示，高雄地區缺乏具備大量調蓄功能之水源設施，水源大部分仰賴高屏溪川流水，降雨多則溪水濁度高，降雨少則溪水流量低，高屏溪中下游河段地層狀況具備伏流水存在條件，該河段伏流水除了在本波降雨發揮備援穩定供水功能外，在今年抗旱期間高屏溪流量低時，也同樣發揮備援供水效益。

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