大型車事故傷亡重　警方大執法3天527件違規情況嚴重

▲台南市警局針對大型車輛或施工區域附近及行經道路加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，執法3天527件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期台南市永康區及仁德區發生大貨車發生因轉彎造成機車騎士交通事故傷亡憾事，經分析研判大型車因「視覺死角」及「內輪差」問題，相較一般車輛更容易發生交通事故，且因體積大造成車道減縮，汽、機車為閃避常造成嚴重車禍傷亡案件。

經統計台南市2020年1-10月份大型車肇事A1死亡事故計28人，每一件交通事故可能就代表數個幸福家庭的破碎，為降低大型車輛交通事故，確保市民用路安全，警察局11月18日至20日強力執行取締大型車違規，以落實「安全大台南」之目標。

市警局針對大型車輛或施工區域附近及行經道路加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，3日共計取締超速24件、超載58件、闖紅燈8件、違反禁行路線131件、未裝設或未依規定使用行車紀錄器38 件、其他違規268件。

市警局長詹永茂表示，為加強大型車行車秩序、降低交通事故及確保用路人安全及安寧，警察局持續每週不定時及不定點，規劃攔檢路段及測速點實施攔檢；並呼籲大型車輛駕駛人注意標誌、標線及速限行駛，以免違規遭罰。

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