聲入電台影烙你心　白河警全方位宣導大執法

記者林悅／台南報導

台南市警局有鑑於屢有大型車輛交通意外憾事發生，及正值補冬時節，為落實「安全大台南」之目標，規劃11月18至20日的「大型車輛行車安全」及26至28日「取締酒後駕車」大執法，白河分局特前往電台擴大宣導。

因應地區特性，白河分局轄內高齡者多，比起智慧型手機更愛收音機，為更有效達宣導效果，白河分局特聯繫「建國電臺、人生電臺、台南線上電臺」，由副分局長李忠憲與交通組組長邱逸樵「聲入電臺」，進行交通安全宣導，藉由空中傳遞訊息的機會，向收聽電臺之民眾宣導本次大執法重點，並提醒民眾「遠離大型車」、「酒後不開車」、「指定駕駛代叫計程車，安全有保障」，希望以更接近轄區民眾的宣導方式，讓人「聽得下去，也聽得進去」。

經科學研究指出，視覺影像比文本更能吸引人們獲取資訊，在這個影像及科技爆炸的時代，大量圖片及影片提供快速獲取訊息的方式，故除聲入電臺宣導，白河分局交通組巡官也特將執行「取締砂石車專案」與「取締酒後駕車專案」勤務作成簡單短片，並透過臉書播送，短短5天已吸引4200多次的瀏覽人次，除向轄區民眾宣導交通安全，也能讓執法過程透明化，讓民眾了解「大型車活動地磅」的測量，及警察同仁執行勤務過程的辛勞，「影烙民心」讓宣導更活潑有趣。



白河分局分局長陳明宏表示，為期各3天「大型車輛行車安全」及「取締酒後駕車」大執法先期宣導工作如火如荼進行，近日薑母鴨、麻油雞等補冬盛品香味四溢，請民眾若飲用雞酒也請勿「酒後駕車」，確實依循相關法律規定，以免移送偵辦得不償失。

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