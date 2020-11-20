學甲警針對大型車軟硬兼施　強力取締保障用路人安全

▲台南市學甲警分局強力執行「大型車違規大執法」，針對砂石車、大貨車、聯結車及曳引車等大車易違規之路段，全面稽查攔檢取締違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲警分局轄內2020年1月至10月，共計發生10件死亡交通事故，奪走10條寶貴生命，其中涉及大型車高達6件，為降低大型車交通事故，學甲分局11月18、19、20日執行為期3天的「大型車違規大執法」，針對砂石車、大貨車、聯結車及曳引車等大車易違規之路段，全面稽查攔檢取締違規。

學甲警分局長翁誌宏表示，大執法期間除了對違規的大型車輛加強取締之外，也提醒大車駕駛人要善用行車視野輔助系統，避免因視野死角而衍生交通事故。此外，也呼籲駕駛人不要疲勞駕駛，平時要注意健康狀態、勿連續開車8小時以上，保障自己與他人的用路安全。還有別為了多賺點錢而違規超載，或為了早點回家休息而超速行駛，萬一發生事故，不僅工作沒了，也影響全家生計，還要負擔各類民刑事責任，得不償失。

翁誌宏分局長再次強調，交通違規取締不是目的，也不是只有3天的大執法，而是希望藉由執法手段，來導正駕駛人違規行為，減少交通事故發生，避免民眾生命、財產遭受損害，共同守護市民的安全。

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