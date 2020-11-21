休旅車「貪快左轉」...碰一聲！騎士雙腿「應聲折斷」昏迷2傷

▲汽車駕駛趕回家「貪快左轉」，撞飛直行機車害騎士雙腿骨折昏迷。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名汽車駕駛，從市民大道重慶北路閘道離開，竟未依號誌直接左轉，撞上1名載著未成年乘客的男騎士，騎士以及乘客當場重摔在地，騎士雙腿骨折當場昏迷，後座的17歲少年則是全身擦傷，意識清楚，事後2人均送往醫院救治。

警方調查，21日凌晨時分，1名47歲的詹姓汽車駕駛，從市民大道下重慶閘道口時，未依號誌燈左轉，24歲的蔡姓機車騎士煞車不及撞上，造成蔡與後座17歲的江姓未成年少年當場重摔倒地。

▲警方事後將昏迷的騎士以及全身擦挫傷的後座未成年乘客送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔡姓機車騎士，全身有多處擦挫傷，且雙腳均有骨折情形，而整個人也當場昏迷，另名江姓少年，則全身擦挫傷，警方到場發現詹男違規，但並沒有酒駕情事，另名蔡姓騎士則因昏迷，也抽血鑑定血液酒精濃度。

根據江姓機車乘客表示，當時與蔡姓騎士從萬華朋友家離開，沿著市民大道要去中山區的朋友家，但沒想到卻遇到違規車輛，詹姓肇事駕駛則說，當時趕著回家，所以才會違規左轉，目前警方也將依法將詹男送辦。

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