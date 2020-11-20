籲承認「九二共識」　藍營智庫喊話加入RCEP：否則更老更窮

▲財團法人國家政策研究基金會「RCEP簽署，台灣準備好了嗎？」記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對由中國大陸主導的RCEP簽署，藍營智庫國家政策研究基金會20日邀集學者、專家向政府喊話，建議以陸方協助台灣加入RCEP為前提，重回承認「九二共識、一中各表」的兩岸政治基礎，認為此舉「對台灣自由民主也不造成影響。」

國家政策研究基金會20日舉辦「RCEP簽署，台灣準備好了嗎？」記者會，由經濟財政組召集人林祖嘉、立法委員陳以信、立法委員吳怡玎、東吳大學講座教授朱雲鵬、文化大學全球商務系兼任副教授杜震華分析對台灣影響，給予政府建言。

▲學者杜震華建議政府可考量在加入RCEP前提下，承認九二共識。（圖／記者陳政錄攝）

林祖嘉引述美國學界報告稱，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）91%的關稅廢除率陸續生效後，到2030年後，對台灣GDP總額影響達30億美元，增長幅度影響為每年-0.4%，出口總量也會減少80億美元。

朱雲鵬進一步表示，若加上關稅壁壘導致的投資移轉效果，對台灣GDP年增率的影響，可能達到每年-0.7%。此外，雖政府強調對科技業影響不大，但如面板等，就不在科技資訊協定ITA內的國際免稅範圍，更何況是傳統產業。他說，RCEP簽署後，學界分析對台灣每年出口值影響最大的前三名，分別為化學橡膠製品、機械設備、紡織業，金額在13億到23億美元之間。

杜震華提到，除了傳統製造業，RCEP在服務業開放上，採負面表列原則，還促進15國金融、電子商務、專業服務業合作和商務人流便利化後，也將對台灣的服務業發展造成衝擊，若政府只重視科技業發展，可能導致所得分配快速惡化、產業失衡。

▲國民黨立委陳以信、吳怡玎出面喊話，要政府為無法加入RCEP等區域自由貿易協定負責。（圖／記者陳政錄攝）

因此他建議，政府除須要盡快將產業可能面對的現狀整理出來，還應考慮「上、中、下策」，分別是一，以陸方協助台灣加入RCEP為前提，願意承認「九二共識、一中各表」；二，盡快和與北京不睦，如美國、歐盟、印度、越南等簽署FTA；三，加速研發創新、廣設獎學金吸引人才等以應對衝擊。

立委吳怡玎說，他出身高雄，傳產比重高，受到RCEP影響更為嚴峻，不希望因為政府的不作為，導致台灣跟著一起更老更窮；陳以信表示，蔡政府要加入CPTPP、RCEP和推動新南向的政策支票，目前看起來是「兩張跳票、一張賠錢」，未來要如何因應，應盡快做出清楚的說明。

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