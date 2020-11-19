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聚焦疫情、萊豬標示！北市總質詢結束　黃珊珊：透過監督盡力做最好

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▲台北市副市長黃珊珊於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊於市議會備詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會市政總質詢於19日告一段落，台北市副市長黃珊珊發表自己的行政日記，坦言佩服台北市長柯文哲從頭站到尾的意志力，這次會期聚焦在萊豬、疫情、大巨蛋、社子島、環狀線與社會安全網等議題上，「從監督者轉變成執行者，深刻體會到市政的千頭萬緒，不會有完美的政府，但我相信透過監督，我們會盡力做到最好。​」

黃珊珊19日結束市政總質詢後，於臉書PO出自己的行政日誌。黃珊珊提及，從9月16號開始的施政報告，到今天的市政總質詢，這次的議會報告總算告一段落了，自己從擔任議員到擔任副市長，首先感覺最不同的，就是備詢時間真的很長，腳真的會很痠，柯文哲從頭站到尾，很佩服他的意志力，不過要精進市政，這些都是必經的過程。

黃珊珊表示，此會期針對萊豬標示的問題，基於柯文哲的立場主張應該「源頭管理、明白標示」，同時台北市在「台北市食品安全自治條例」新增罰則，最高可以罰到10萬元，而他們也透過「換約」的方式，要求廠商在校園內的營養午餐只能使用國產豬國產牛 ，明年也會加強稽查、落實管理，迪化街也成為來源標示的示範區，傳統生鮮豬肉攤擺出QR Code，手機一掃，就能知道產地。​

▲▼台北市議會第四次定期大會第10次會市政總質詢，台北市長柯文哲副市長黃珊珊警察局長陳嘉昌接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市副市長黃珊珊、台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

黃珊珊提到，其次大家也相當關心大學生心理管理的議題，校園頻傳輕生案，自殺通報件數及自殺率5年飆升2倍，社會安全網確實比較難以掌握到「自殺」的潛在可能，而教育局過去在北市權管範圍的國中小及高中建立輔導轉診系統，未來也會和北市31所大學建立聯繫方式，研商處理方式。​

黃珊珊說，最後當然是疫情問題，後疫情時期提出9大紓困方案，紓困金額達到54.1億，將近41萬人受惠，全國平均營利事業銷售額衰退2.16％的狀態下，北市僅衰退1.1％，在振興方面則開始推動電商及外送平台合作、協助企業拓展海外商機、辦理促銷活動、基礎設施改善等措施，也推出「安心旅宿專案」、「安心旅遊振興計畫」等措施。​

最後，黃珊珊表示，市政內容千頭萬緒，除了重點項目之外，無論是捷運環狀線、自行車升級、公車勞動改善、大巨蛋、社子島、社宅政策、市場改建推動、老人安養等等各式的項目，每天都恨不得有48小時把這些事情都處理好。​時間有限，會把握能夠當執行者的期間做最大的努力，政策有些是正確的，有些則需要修正，還有些只能等待時間揭曉，從監督者轉變成執行者，深刻體會到市政的千頭萬緒，「不會有完美的政府，但我相信透過監督，我們會盡力做到最好。​」

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