虐殺影片曝！「屍體數競賽」重演二戰百人斬　澳防長：畫面太噁心

▲澳洲國防軍總司令坎貝爾(Angus Campbell)將軍公開向阿富汗人民道歉。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

澳洲國防部19日公布的調查報告顯示,澳洲空降特勤隊(SAS)與突擊隊士兵非法虐殺39名阿富汗人,國防軍總司令坎貝爾因此公開向國際道歉。然而,殘忍的屠殺畫面日前經媒體流出,影片中一名手無寸鐵的無辜百姓驚恐地蜷縮在地,軍人仍冷血舉槍射殺。國防部長雷諾茲也坦言,這場面實在「太噁心」!

根據《太陽報》報導,由曝光的戮殺影片中可見,一名蜷縮在田野間、手無寸鐵,甚至表現出投降與恐懼之意的阿富汗男性平民,遭冷血的特種部隊軍人連開3槍而亡,士兵們卻將這稱作「直接處決」。另一段畫面顯示,士兵用突擊步槍瞄準在幾公尺的距離外的村民,過程還伴隨著「想讓我放過這蠢貨嗎」等言語上的侮辱及威嚇。

● 提醒您:以下畫面涉及暴力、不安內容,請斟酌觀看!

Australian Special Forces shoot & kill an unarmed, innocent Afghan farmer.



3 shots in the head. Tantamount to war crimes.

And the UK, US ,Australia and others glorify their occupation and terrorist actions on the Afghanistan populace as morally right pic.twitter.com/aApLVw8nqF