虐殺影片曝！「屍體數競賽」重演二戰百人斬　澳防長：畫面太噁心

▲澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）將軍公開向阿富汗人民道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

澳洲國防部19日公布的調查報告顯示，澳洲空降特勤隊（SAS）與突擊隊士兵非法虐殺39名阿富汗人，國防軍總司令坎貝爾因此公開向國際道歉。然而，殘忍的屠殺畫面日前經媒體流出，影片中一名手無寸鐵的無辜百姓驚恐地蜷縮在地，軍人仍冷血舉槍射殺。國防部長雷諾茲也坦言，這場面實在「太噁心」！

根據《太陽報》報導，由曝光的戮殺影片中可見，一名蜷縮在田野間、手無寸鐵，甚至表現出投降與恐懼之意的阿富汗男性平民，遭冷血的特種部隊軍人連開3槍而亡，士兵們卻將這稱作「直接處決」。另一段畫面顯示，士兵用突擊步槍瞄準在幾公尺的距離外的村民，過程還伴隨著「想讓我放過這蠢貨嗎」等言語上的侮辱及威嚇。

● 提醒您：以下畫面涉及暴力、不安內容，請斟酌觀看！

Australian Special Forces shoot & kill an unarmed, innocent Afghan farmer.



3 shots in the head. Tantamount to war crimes.

And the UK, US ,Australia and others glorify their occupation and terrorist actions on the Afghanistan populace as morally right pic.twitter.com/aApLVw8nqF — Joshua Emmanuel (@joshuamills044) November 19, 2020

坎貝爾（Angus Campbell）表示，非法虐殺始於2009年，但最高峰時期為2012、2013年，部份特種部隊鼓吹一種「自我主義的戰士文化」，強迫新加入SAS的士兵會虐殺阿富汗囚犯或平民，作為所謂的「放血」（blooding），意即實現他個人的「第一次殺戮」，可恥的例子還包括「屍體數量競賽」，士兵為了增加「個人數據」而濫殺無辜，宛如第二次世界大戰日軍「百人斬」屠殺的重演。

坎貝爾補充，士兵殺人後還會在屍體旁邊放置武器、收音機等，捏造出阿富汗囚犯違反規定的虛假情況，好讓他們在工作匯報中有個交代。據悉，這份長達465頁的官方監察報告，根據400多名證人的訪問，調查2005~2016年間發生的數十起「非戰爭所致」的殺戮事件，確認了至少19人的犯罪情事，並提出追究刑責、民事賠償、軍方改革與恢復國際（尤其對阿富汗）聲譽等建議作法，坎貝爾也將接受所有建議。

Australian special forces allegedly killed 39 unarmed prisoners and civilians in Afghanistan, with senior commandos reportedly forcing junior soldiers to kill defenseless captives in order to ‘blood’ them for combat, an investigation revealed https://t.co/4cQvi6KDPX pic.twitter.com/rHSyugCnTL — Reuters (@Reuters) November 19, 2020

人權觀察組織的高斯曼（Patricia Gossman）譴責，這是病態文化的一部份，把生活在衝突地區的阿富汗人都當作罪犯、兒童，甚至根本不把他們當作人來看待。對此，不僅坎貝爾公開向阿富汗人民「真誠而毫無保留地」道歉，國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）也表示，約在2周前接收報告後，感到身體不適，自己和所有澳洲人民一樣，看到這「噁心的」一幕時，感到十分震驚與羞愧。

前阿富汗當局顧問法哈迪（Torek Farhadi）表示，澳洲政府公開承認這些罪行需要勇氣，但糾正與賠償是最重要的，「澳洲必須找到受害者」，只有將那些非法虐殺的人繩之以法，才能更好地癒合受害者家屬的傷痛。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）承諾，將增設特別調查員以幫助追究可能的案件。對此，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的團隊在推特上表示，莫里森已對案件表達其深切悲痛。

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