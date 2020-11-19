資深飛行員相信儀表仍墜落　退將：後悔就沒下一次了

▲于北辰分析，資深飛行員相信儀表，但在高速飛行和高空時會產生恍惚的感覺。（圖／翻攝自YouTube／觀點）

記者黃巈禾／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯。空軍司令熊厚基表示，機械故障可能性低，不排除空間迷向。對此，退將于北辰分析，資深飛行員較相信儀表，但在高速飛行和高空時，不管人低頭或抬頭，或是左看右看，會產生恍惚的感覺。

空軍司令部18日晚間召開記者會，針對初步調查進行說明，由熊厚基主持。熊厚基表示，初步調查，機械故障可能性低，依現有無線電通聯紀錄及飛機修護經歷等事證，該機起飛前各系統操作正常，空中無線電也無回報機械異常紀錄，起飛正常爬升至7000呎高度等事證，機械故障可能性低，依照當時天氣測報資料，以及當時飛行錄音等事證，操作環境為黑夜，爬升過程有進雲，有操作轉彎，不排除是空間迷向。

于北辰19日接受《觀點–唐湘龍時間》專訪時表示，飛行員在夜間鑽進雲層時，到了晚上雲看起來是一片漆黑，在一片漆黑的狀況之下，飛行員會誤判空間的方向，會覺得上面可能是天，也可能會覺得上面變成海，人不管如何不是儀器，人會依據生理，還有飛行的高度，還有飛行時G力加在身上，會有各種不同生理的感應跟想法。

于北辰指出，越資深的飛行員和新進飛行員不一樣，越資深的飛行員，越相信儀器，年輕的飛行員飛上去，會按照身體的反應、腦的正常判斷，像蔣正志這種資深飛行員，會非常相信儀器飛行，儀器裡有個空間量度表，上下左右，哪裡是天、哪裡是地，很清楚。

于北辰提到，可是為什麼這麼資深飛行員會產生誤判方向這種狀況？空軍司令熊厚基上將非常明白地說，不管人低頭或抬頭，或是左看右看，在高速飛行和高空的時候，會產生恍惚的感覺，因此，空軍飛行員常講一件事，空軍飛行員常常不能對決定產生後悔，一後悔就沒有下一次了。

于北辰提及，這次蔣正志最後的通聯紀錄，在事發前的4分51秒都是講正常、沒問題，無線電的反應也非常正常，到最後在這麼迅速的時間墜毀，熊厚基也講不排除是空間迷向。

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