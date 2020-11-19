　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊2少女負氣翹課跟18歲男友套房同樂　母抱愛女泣：我心都碎了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區的國二少女佩佩（化名）18日放學後沒有返家，母親著急PO網協尋；無獨有偶，同班同學璇璇（化名）19日由家長載到校門口後也失蹤。新莊警方接獲報案後火速調查，發現璇璇在校門口被一名男子騎車接走，帶往桃園的套房，警方火速在套房找到失蹤的2名少女，以及她們各自的18歲男友，被發現時她們還穿著制服開心看電視，2名男子也被依「略誘罪」帶回偵辦。

▲▼新莊2名少女翹課與男友在套房同樂，被尋獲時母親流淚抱著她們直說心都碎了。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新莊2名少女翹課與男友在套房同樂，被尋獲時母親流淚抱著她們直說心都碎了。（圖／記者陳豐德攝）

據了解，佩佩及璇璇兩名都是14歲的國二少女，彼此是同學，因為班上男同學言語霸凌璇璇，而佩佩負責傳話，導致佩佩及璇璇彼此之間有誤會。18日學務處找來雙方家長來學校處理，會議上家長及少女也都把話講開。不料到了晚間，佩佩放學後卻沒有回家，母親著急的PO文說「我在家等她回家，一直以來我們母女相依為命」，還說自己開開心心煮了一桌菜，卻等不到孩子回來用餐，懇請網友幫忙轉發協尋。

19日早上7時許，璇璇由媽媽載她到校門口，但不久媽媽接獲老師電話通知孩子未到校，媽媽驚訝地說「我有載她去學校啊！」趕至學校看監視器，才發現璇璇見她轉頭之後就跑走了，從頭到尾沒進入校園，母親也連繫不上璇璇，只好趕往鄰近派出所報案。

▼佩佩的母親(左)感謝警方及媒體協助，璇璇母親(右)則流淚不止。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊2名少女翹課與男友在套房同樂，被尋獲時母親流淚抱著她們直說心都碎了。（圖／記者陳豐德翻攝）

新莊警方展開偵查，經調閱監視器後發現璇璇由一名不明男子騎車載走，前往桃園秀山路一帶，專案小組按圖索驥，竟然在套房內找到這兩名失蹤少女，當時她們還穿著制服在房內看電視、吃東西，渾然不知家長擔心地要命，她們表示是因為不想上學，才會找來剛認識不久的男友載她們到桃園玩。

據了解，佩佩跟18歲的葉男已經交往3個月的時間，而璇璇跟18歲的胡男則是交往短短4天而已。18日晚間佩佩就跟男友前往桃園套房內，而透過手機聯繫，璇璇的男友允諾會教訓造謠男同學，加上不滿被言語霸凌她憤而決定翹課，在隔日躲過母親視線後，也由男友載往套房內會合，4人一同吃喝玩樂，她們沒想到會惹出這麼大的風波。

警方將4人帶回分局時，接獲消息趕抵的母親與女兒相擁而泣，佩佩母親感動地說：「聽到的時候心都碎了，想說怎麼會被網友接走，我的寶貝不見我心都碎了，謝謝所有網友的分享及媒體幫忙報導，也感謝警察這麼幫忙調閱監視器」。璇璇母親也泣不成聲，感謝所有警察同仁在短短幾小時找到女兒，哽咽地說真的不想失去女兒，想到昨天台中有新聞報導少女離家4天，在網友家發現時全身赤裸蓋著棉被就擔心不已。

而2名少女的男友，恐怕會面臨後續刑責，警方依據《刑法》第241條略誘罪，葉男及胡男「和誘」未滿16歲的少女脫離家庭，得以「略誘罪」論處一年以上七年以下有期徒刑，全案訊後依法送辦。

▼胡姓男(右)）及葉姓男子(左)將依略誘罪嫌送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊2名少女翹課與男友在套房同樂，被尋獲時母親流淚抱著她們直說心都碎了。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／千島湖劫船24台人成焦屍…記者憶佯裝家屬與公安諜對諜

案發現場／劫獄6囚飲彈排成「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡反而解脫

案發現場／東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

ET快訊
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

準備越界幫油料補給　陸籍船載100噸油料遭我方攔截

「叩叩」變「碰碰」...義交清空路口動怒「浩克上身」富豪車門凹

影／桃園醉男七傷拳來襲！躺地突飛撲又變「蛤蟆功」...優勢警力壓制

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

準備越界幫油料補給　陸籍船載100噸油料遭我方攔截

「叩叩」變「碰碰」...義交清空路口動怒「浩克上身」富豪車門凹

影／桃園醉男七傷拳來襲！躺地突飛撲又變「蛤蟆功」...優勢警力壓制

5566合體總是獨缺他　王少偉「遭指不和」發聲揭真相了！

2020南投溫泉季11/21開跑！泰雅渡假村免費入園　東埔免費送浴衣

「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

貿協與微軟首次合作　第五期企業高階主管實戰班今結訓

狗寶寶當「預備消防汪」　督促全身重裝隊員「跑起來」

路過髮廊驚見「憂鬱柴」！圓圓臉想出去玩　網笑：阿嬤開的理髮廳

于美人《超紅》10年首開金嗓曝發片計畫　「大鬥嘴」澎恰恰火藥味超濃

RIMOWA沙漠粉、仙人掌綠明日開售！亞洲首度曝光「三色迷彩」行李箱帥爆

川普次媳將選北卡參議員　2022殺破重圍得靠「公公剩餘政治資本」

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

上傳前女友裸照到班群　40名同學全看光

美甲正妹畢羊縱走落隊亡　父母淚崩

強拖進公廁　軍人壓頭硬來還錄影

快訊／鄰聞濃烈屍臭！梧棲獨居男猝死6天

外送5萬爽棄單　他辯：帳號被盜

快訊／丘沁偉要告了！3分鐘錄音檔曝光

即／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內

少女失聯4天…男網友認「發生關係」！爸媽喊告

更多熱門

相關新聞

「送韓星門票」騙48少女拍裸照　男判18年

「送韓星門票」騙48少女拍裸照　男判18年

台中一名平時從事街頭藝人工作的男子顧承恩（原名顧志杰），長期以來在臉書上假冒為女性，加入韓國偶像團體Super Junior或BTS等粉絲後援會的社團，用免費演唱會門票或可近距離接觸偶像的機會，或假冒名校學生和少女網戀，進而騙取少女拍下裸照，受害者多達48名。台中地方法院近日判決，依《兒童及少年性剝削條例》，判決顧男18年徒刑，可上訴。

街頭藝人利用BTS誘32少女拍裸照　遭重判18年

街頭藝人利用BTS誘32少女拍裸照　遭重判18年

少女失聯4天…男網友認「發生關係」！爸媽喊告

少女失聯4天…男網友認「發生關係」！爸媽喊告

新北少女找到了！副所長訓斥：逍遙自在耶

新北少女找到了！副所長訓斥：逍遙自在耶

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

關鍵字：

新莊少女失蹤略誘罪國中

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面