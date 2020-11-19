新莊2少女負氣翹課跟18歲男友套房同樂　母抱愛女泣：我心都碎了

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區的國二少女佩佩（化名）18日放學後沒有返家，母親著急PO網協尋；無獨有偶，同班同學璇璇（化名）19日由家長載到校門口後也失蹤。新莊警方接獲報案後火速調查，發現璇璇在校門口被一名男子騎車接走，帶往桃園的套房，警方火速在套房找到失蹤的2名少女，以及她們各自的18歲男友，被發現時她們還穿著制服開心看電視，2名男子也被依「略誘罪」帶回偵辦。

▲新莊2名少女翹課與男友在套房同樂，被尋獲時母親流淚抱著她們直說心都碎了。（圖／記者陳豐德攝）



據了解，佩佩及璇璇兩名都是14歲的國二少女，彼此是同學，因為班上男同學言語霸凌璇璇，而佩佩負責傳話，導致佩佩及璇璇彼此之間有誤會。18日學務處找來雙方家長來學校處理，會議上家長及少女也都把話講開。不料到了晚間，佩佩放學後卻沒有回家，母親著急的PO文說「我在家等她回家，一直以來我們母女相依為命」，還說自己開開心心煮了一桌菜，卻等不到孩子回來用餐，懇請網友幫忙轉發協尋。

19日早上7時許，璇璇由媽媽載她到校門口，但不久媽媽接獲老師電話通知孩子未到校，媽媽驚訝地說「我有載她去學校啊！」趕至學校看監視器，才發現璇璇見她轉頭之後就跑走了，從頭到尾沒進入校園，母親也連繫不上璇璇，只好趕往鄰近派出所報案。

▼佩佩的母親(左)感謝警方及媒體協助，璇璇母親(右)則流淚不止。（圖／記者陳豐德翻攝）



新莊警方展開偵查，經調閱監視器後發現璇璇由一名不明男子騎車載走，前往桃園秀山路一帶，專案小組按圖索驥，竟然在套房內找到這兩名失蹤少女，當時她們還穿著制服在房內看電視、吃東西，渾然不知家長擔心地要命，她們表示是因為不想上學，才會找來剛認識不久的男友載她們到桃園玩。

據了解，佩佩跟18歲的葉男已經交往3個月的時間，而璇璇跟18歲的胡男則是交往短短4天而已。18日晚間佩佩就跟男友前往桃園套房內，而透過手機聯繫，璇璇的男友允諾會教訓造謠男同學，加上不滿被言語霸凌她憤而決定翹課，在隔日躲過母親視線後，也由男友載往套房內會合，4人一同吃喝玩樂，她們沒想到會惹出這麼大的風波。

警方將4人帶回分局時，接獲消息趕抵的母親與女兒相擁而泣，佩佩母親感動地說：「聽到的時候心都碎了，想說怎麼會被網友接走，我的寶貝不見我心都碎了，謝謝所有網友的分享及媒體幫忙報導，也感謝警察這麼幫忙調閱監視器」。璇璇母親也泣不成聲，感謝所有警察同仁在短短幾小時找到女兒，哽咽地說真的不想失去女兒，想到昨天台中有新聞報導少女離家4天，在網友家發現時全身赤裸蓋著棉被就擔心不已。

而2名少女的男友，恐怕會面臨後續刑責，警方依據《刑法》第241條略誘罪，葉男及胡男「和誘」未滿16歲的少女脫離家庭，得以「略誘罪」論處一年以上七年以下有期徒刑，全案訊後依法送辦。

▼胡姓男(右)）及葉姓男子(左)將依略誘罪嫌送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



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