「送韓星演唱會門票」騙48少女拍不雅照　斯文男遭重判18年

圖、文／鏡週刊

台中一名平時從事街頭藝人工作的男子顧承恩（原名顧志杰），長期以來在臉書上假冒為女性，加入韓國偶像團體Super Junior或BTS等粉絲後援會的社團，用免費演唱會門票或可近距離接觸偶像的機會，或假冒名校學生和少女網戀，進而騙取少女拍下裸照，受害者多達48名。台中地方法院近日判決，依《兒童及少年性剝削條例》，判決顧男18年徒刑，可上訴。

顧承恩自2013年至2019年間，在臉書（facebook）上假冒女性開設帳號，尋找韓國藝人如Super Junior或BTS的粉絲小迷妹，誆稱可以加入後援會與偶像近距離接觸，或是可獲得免費演唱會門票的名義，要求少女拍下裸照或是影片，供他欣賞，若少女不繼續配合，他就恐嚇將之前已經拍下的內容外流。

事後有少女不堪壓力，向警方報案，台中地檢署著手偵辦，發現顧男的隨身碟內竟有近百名受害女性的裸照，經辨識比對後，有48人出面指認控訴顧男的荒唐行徑，更發現他除了詐騙迷妹之外，還佯裝是名校的學生，和部分少女進行「網戀」，以及透過交友軟體謊稱有賺錢打工機會，騙取這些少女們的裸照和影片。

去年9月，台中地檢署將顧承恩依《兒童及少年性剝削條例》起訴。顧男在法庭上承認犯下其中20件犯行，並與其中11人和解，但也有人表示絕不原諒，甚至希望加重判刑；至於其他沒有當事人出面的裸照，顧男則稱是「網路下載」的。

法院審理認為，顧男利用被害女性崇拜偶像，或渴望愛情和打工機會，要求製造、傳送裸露照片及影片，手段卑劣、被害者眾，影響網路使用安全和社會秩序，敗壞社會風俗。雖部分受害人已經和解，但顧男仍未完全坦承犯行、避重就輕，依違法《兒童及少年性剝削條例》，判決顧男18年徒刑；另涉強制罪6個月，得易科罰金，全案可上訴。



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